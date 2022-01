Pijani vozač (27) s 1.41 promila u Čulinečkoj ulici u Zagrebu je u nedjelju oko 5.15 autom udario u metalni stupić te sletio s ceste na makadam, pri čemu je udario još jedno parkirano vozilo. Potvrdili su nam to iz policije, dodajući da se od siline udarca prvi parkirani auto odbio i udario u još jedan.

POGLEDAJTE VIDEO: Mrtav pijan se jedva izgegao iz auta

Vozač je ozlijeđen te mu je pomoć pružena u KB Dubrava, a protiv njega su podnijeli izvješće o izazivanju prometne nesreće te ostalim prekršajima.

Čitatelj nam je poslao i video prema kojem je navedeni vozač u vidno teškom pijanom stanju.

- Probudio me udarac. Odmah sam se obukao i išao vidjeti je li čovjek dobro, ali je u tom trenutku baš naišla policija koja je vjerojatno uočila oblak prašine od sudara. Mislim da su taman prolazili jer su došli praktično odmah. Policajci su stali i provjerili što je s vozačem, ali nije reagirao, a BMW se automatski zaključava pa prvo nisu mogli do njega da ga probude. Kucali su mu na prozor i uspjeli ga probuditi i uputiti da izađe van i ugasi auto. Hitna je stigla tri, četiri minute nakon policije - priča nam čitatelj koji dodaje da je prava sreća što nije došlo do težih posljedica jer je u blizini i autobusna stanica.

- Aj otvori frende! Alo, gasi auto - čuje se iz priloženog videa kako policajci pokušavaju izbaviti alkoholiziranog čovjeka iz zaključanog auta.