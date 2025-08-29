VIDEO Muke po HŽ-u: 'Prebacili su nas iz vlaka u autobus. A u njemu smo onda pokisli!'

Kako nam javlja jedna naša čitateljica, putnici koji su u četvrtak putovali vlakom Zagreb - Slavonski Brod prema Ivanić-Gradu doživjeli su niz iznenađenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:27 Prokišnjava bus | Video: Čitatelj 24sata

- Vlak je trebao krenuti u 15:11 i u startu je kasnio 10 minuta, ali to nije neobično za HŽ. Prilikom kupnje karte nije rečeno da bi moglo biti presjedanja ili bilo kakvih promjena, karta je uredno naplaćena po redovnoj cijeni. Na jedan su vlak spojili putnike iz više vlakova te je nastala ogromna gužva - govori nam čitateljica.

Kada su došli do Sesveta, postalo je jasno da moraju presjedati.

- Rečeno nam je da tamo čekaju busevi koji će voziti do Ivanić-Grada. Do tada smo stajali nagurani u vlaku, a dolaskom buseva dočekalo nas je novo iznenađenje: samo dva busa za sve putnike! Ok, nije ni to tako strašno, ugurat ćemo se nekako, ipak je to vožnja od samo pola sata...

Međutim, neugodnim iznenađenjima tu nije bio kraj.

- Autobus je prokišnjavao! Neki putnici otvorili su kišobrane, a neki, oni koji ih nisu imali ili ih pak nisu mogli držati zbog gužve, su ostali mokri do kraja putovanja. Put od Sesveta do Ivanić-Grada trajao je od 15:42 do 16:58, a inače traje otprilike pola sata - govori čitateljica.

Kada su napokon stigli u Ivanić-Grad, na stanici su ih dočekala dva gospodina koji su djeci i starijoj populaciji dijelili vodu, na čemu im je čitateljica izrazito zahvalna.

Na službenim stranicama Hrvatskih željeznica obavijestili su kako je tijekom ovog vikenda na snazi posebna regulacija prometa zbog radova na projektu Dugo Selo - Križevci:

- Zbog radova na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci pruga će biti zatvorena za promet između kolodvora Sesvete, Dugo Selo i Vrbovec te Dugo Selo i Prečec od 29. kolovoza 2025. u 8.10 sati do 1. rujna 2025. u 4.00 sata. U tom razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan na relacijama od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Savskoga Marofa i Novoselca.

Nadodaju i kako će gradsko-prigradski vlakovi voziti do/iz kolodvora Sesvete, između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi.

