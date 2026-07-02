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NEVRIJEME U HRVATSKOJ

VIDEO Munje 'parale' nebo, na Cresu vatrogasci izvlačili ljude iz kombija na koji se srušio bor

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Munje 'parale' nebo, na Cresu vatrogasci izvlačili ljude iz kombija na koji se srušio bor
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Foto: DVD Cres
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Naša tri vatrogasca motornim pilama uklonila su stablo i oslobodila prolaz, čime je omogućen siguran izlazak i ponovni pristup kamperu - piše DVD Cres na Facebooku

Jako grmljavinsko nevrijeme u srijedu poslijepodne i navečer zahvatilo je dijelove Hrvatske, koja je cijela bila pod upozorenjima DHMZ-a zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena. Jedan naš čitatelj zabilježio je udar groma i munju koja je 'rasparala' nebo kod Ogulina u srijedu navečer. 

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Udar groma kod Ogulina VIDEO
Udar groma kod Ogulina | Video: čitatelj/24sata

Vatrogasci na Cresu imali su pune ruke posla u noći sa srijede na četvrtak, a zaprimili su dva poziva na intervencije.

- Oko ponoći zaprimili smo dojavu o aktiviranoj vatrodojavi u jednom objektu. Po dolasku na mjesto događaja izvršili smo pregled cijele zgrade kako bismo utvrdili uzrok aktivacije te provjerili postoji li opasnost. Srećom, nije utvrđena opasnost od požara. Samo desetak minuta kasnije uslijedila je nova dojava - bor je pao na kamper u kampu Kovačine te ljudi nisu mogli izaći van. Naša tri vatrogasca motornim pilama uklonila su stablo i oslobodila prolaz, čime je omogućen siguran izlazak i ponovni pristup kamperu - piše DVD Cres na Facebooku.

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