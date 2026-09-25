VIDEO Na igralište u Gvozdu sletio je crveni helikopter Hitne: 'Pa otkud on u Hrvatskoj?'

Dojava u 10.48 sati iz centra 112 o slijetanju helikoptera Hitne medicinske pomoći na nogometnom igralištu. Izlazimo s jednim vozilom i tri vatrogasca u da budemo u osiguranju slijetanja i polijetanja helikoptera, napisali su u petak iz DVD-a Gvozd.

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Pokretanje videa... VIDEO Intervencija DVD Gvozda | Video: Facebook

Ljude je začudio prizor, jer se umjesto uobičajenog žutog, pojavio crveni helikopter. Dok oni koji lete u Hrvatskoj imaju hrvatsku zastavu na bočnoj strani, ovaj je uz registarsku oznaku imao španjolsku zastavu.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o zamjenskom helikopteru privatne tvrtke Eliance Aviation, jer se standardni žuti najvjerojatnije nalazi na servisu.

Naime, hrvatskim sustavom hitne helikopterske medicinske službe (HEMS) upravlja konzorcij koji čine tvrtke EliFriulia, Eliance Aviation i EliAdriatik. Letjelicama u bazama Zagreb i Osijek upravlja Eliance helikopterima Airbus EC135. Rijeku i Split pokriva EliFriulia helikopterima Airbus H145.

Koliko će zamjena dugo letjeti zasad nije poznato, no crvena letjelica dobro je došla u ovakvim situacijama. Po ugovoru potpisanim s našom zemljom, kompanije koje do 2031. pokrivaju helikoptersku hitnu moraju osigurati zamjenske letjelice dok su one glavne u kvaru. U situacijama na jugu Hrvatske, nisu slali one zamjenske pa je za hitan prijevoz uskakala i vojska.