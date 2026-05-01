VIDEO Na istoku Zagreba izbio požar! 'Nebo je postalo crno...'

U popodnevnim satima petka izbio je veći požar na istoku Zagreba! "Vidi se gusti dim nad gradom, nebo je naglo promijenilo boju", kažu nam čitatelji...

Kontaktirali smo vatrogasce koji su nam potvrdili da imaju dojavu o požaru. Navodno gori plastika na otvorenom.

- Radi se o požaru smeća glomaznog otpada. Na površini otprilike 10 puta 40 metara - kaže vatrogasni voditelj za 24sata. Potvrđuju da su krenuli s gašenjem.