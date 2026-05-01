BUKTINJA U ZAGREBU

VIDEO Na istoku Zagreba izbio požar! 'Nebo je postalo crno...'

Piše 24sata, Bogdan Blotnej,
U popodnevnim satima petka izbio je veći požar na istoku Zagreba! "Vidi se gusti dim nad gradom, nebo je naglo promijenilo boju", kažu nam čitatelji...

POGLEDAJTE VIDEO:

Požar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo vatrogasce koji su nam potvrdili da imaju dojavu o požaru. Navodno gori plastika na otvorenom.

- Radi se o požaru smeća glomaznog otpada. Na površini otprilike 10 puta 40 metara - kaže vatrogasni voditelj za 24sata. Potvrđuju da su krenuli s gašenjem.

