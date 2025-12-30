VIDEO Na zagrebačkom igralištu eksplodirao kanistar benzina s pirotehnikom. Uhitili muškarca

Osoba je pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, objavili su kratko u utorak iz zagrebačke policije nakon brze kriminalističke akcije.

Pokretanje videa... 00:06 Eksplozija na igralištu zagrebačke škole | Video: čitatelj/24sata

Sumnjaju da je on u ponedjeljak oko 22.45 aktivirao improviziranu pirotehniku, koja je bila vezana na kanister sa zapaljivom tekućinom, najvjerojatnije benzinom. Sve se odvijalo na Novoj cesti na Trešnjevci, odnosno na igralištu Osnove škole Julija Klovića. Kako neslužbeno doznajemo, istražuju je li imao pomoćnika ili više njih.

- Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba niti je došlo do oštećenja imovine, a kriminalističko istraživanje je u tijeku - objavili su iz policije.