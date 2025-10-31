Obavijesti

(NE)MILE SCENE U BIH

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nadrealno: Dodikova zamjenica sjedi u krilu ministra i tješi ga dok ga oporba kritizira

U vrijeme govora oporbenog zastupnika, Vulić je došla do ministra financija i tješila ga zbog kritika koje je dobivao

Parlament BiH raspravljao je o proračunu, najvažnijem dokumentu za funkcioniranje države. Zastupnik Zlatan Begić iz Demokratske fronte obraćao se parlamentu i ministru financija Srđanu Amidžiću.

- Simbolika je takva da se ministar ukazao noć uoči Noći vještica. U onoj mjeri u kojoj se mrtvi pojave sutra, u tolikoj mjeri je Vijeće ministara briga za radnika i za narod. Prvi put vidim ministra financija na sjednici, može biti da sam bio odsutan, ali se ne sjećam njegovog prisustva. Nije problem ako je neko žestok u predavanju, ako je predavanje dobro, ali ako predavanje nije dobro, onda je to problem. Ja bih napravio drugačije predavanje - rekao je Begić.

Dok je govorio, potpredsjednica Dodikovog SNSD-a, Sanja Vulić, prešla je preko podija do ministra i stranačkog kolege Amidžića, sjela mu u krilo, poljubila ga u obraz i nježno grlila dok mu je nešto govorila. 

Begić je to vidio i svoj govor pretvorio u traženje stanke dok se strasti ne smire. 

- Zamolio bih kolegicu da ne sjedi u krilu ministra financija dok mi raspravljamo o budžetu, to nema smisla. Pogledajte ovo, molim vas. Tražim pauzu da zastupnike dovede u red - rekao je.

Vulić je poznata po gorljivoj obradi Dodika, kao i nadrealnom opravdanju zašto je za ministra za ljudska prava i izbjeglice imenovan je Miloš Lučić. Lučiću je za završetak srednje škole trebalo pet umjesto četiri godine jer je jedan razred pao, a do diplome mu je na privatnom fakultetu trebalo 12 godina. Vulić je tad izjavila da 'momku treba dati priliku da se dokaže'.

Kad je u Sarajevu počelo suđenje Dodiku, Vulić je izvrijeđala pravosudne policajce jer nisu svi stali u sudnicu. 

- Sljedeći put ćemo vam dovesti pet tisuća ljudi, j... li vam mamu - prijetila je Vulić koja je po izlasku iz sudnice psovala majku i sutkinji nazvavši je pri tom "frustriranom kujom".

