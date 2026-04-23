NOVI NOĆNI NAPAD

VIDEO Najmanje dvoje mrtvih, Rusi žestoko udarili na Dnjipro

Piše HINA
VIDEO Najmanje dvoje mrtvih, Rusi žestoko udarili na Dnjipro
Foto: Dnipropetrovsk regional military

Industrijski grad Dnjipro nalazi se više od 100 kilometara od crte bojišnice koja se proteže istočnim i južnim dijelovima Ukrajine.

Najmanje dvije osobe su poginule, jedna se smatra nestalom, a osam je ozlijeđeno u ruskom napadu na grad Dnjipro u središnjoj Ukrajini, objavile su u četvrtak regionalne vlasti.

"Dvije osobe su poginule, a osam je ranjeno. Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala", napisao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandr Ganža, nakon što je ruski zračni napad u četvrtak rano ujutro izazvao niz požara u stambenoj zgradi u Dnjipru. 

Industrijski grad Dnjipro nalazi se više od 100 kilometara od crte bojišnice koja se proteže istočnim i južnim dijelovima Ukrajine.

Dnjipro je bio meta ruskih napada i 14. travnja kada su ubijene četiri osobe. 

Aftermath of a Russian attack, at a location given as Dnipro
Foto: Dnipropetrovsk regional military

Pregovori između Kijeva i Moskve uz posredništvo Sjedinjenih Država u zastoju su od početka rata na Bliskom istoku, što je odvratilo pozornost Washingtona od rata u Ukrajini. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
Putin spreman na susret sa Zelenskim pod jednim uvjetom
NOVI PREGOVORI

Putin spreman na susret sa Zelenskim pod jednim uvjetom

Kremlj poručuje da sastanak ima smisla samo ako vodi konačnom dogovoru
Zelenski: Naftovod Družba je spreman za nastavak rada!
OČEKUJU DEBLOKADU

Zelenski: Naftovod Družba je spreman za nastavak rada!

Naftovod Družba kojim se ruska nafta doprema u Europu spreman je za nastavak rada, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, signalizirajući da Kijev sada očekuje deblokadu paketa pomoći od 90 milijardi eura.
Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja
NAFTA IZ KAZAHSTANA

Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja

Moskva prekida transport kazahstanske nafte kroz naftovod Družba, dok Njemačka i dalje traži alternativne izvore nakon zahlađenja odnosa

