Putin spreman na susret sa Zelenskim pod jednim uvjetom

Putin spreman na susret sa Zelenskim pod jednim uvjetom
Ruski predsjednik Vladimir Putin može se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem samo u svrhu finaliziranja sporazuma o sukobu, rekao je u srijedu glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenijele ruske novinske agencije. Peskovljeva izjava na državnoj televiziji, koju su prenijele ruske novinske agencije, uslijedila je nakon što je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio da je Ukrajina zatražila od Turske da bude domaćin sastanak dvojice čelnika kako bi se oživjeli zastali mirovni pregovori. "Glavna stvar je cilj tog sastanka. Zašto bi se oni trebali sastati? Putin je rekao da je spreman za sastanak u Moskvi u svakom trenutku", rekao je Peskov, prema agencijama.

Turci guraju pregovore: Erdogan želi pomiriti Putina i Zelenskog

"Glavno je da postoji razlog za sastanak i da on bude produktivan. A može se održati samo u svrhu finaliziranja sporazuma."

Peskov je rekao da svaki takav sastanak zahtijeva pažljivu pripremu i "političku volju režima u Kijevu, a zasad takvu političku volju ne vidimo".

Rekao je da je glavni cilj Rusije u njezinu vojnom pohodu, koji naziva "specijalnom vojnom operacijom", osigurati svoje vitalne interese i zaštititi se od ukrajinskih napada na energetske i druge ciljeve, što je opisao kao "opasnost od terorizma iz regije Kijeva".

Ponavlja se 2022? Pogledajte što Moskva govori o Rusima u jednoj europskoj državi

Dodao je da je Rusija spremna na sve nove razgovore o rješavanju rata s američkim pregovaračima "već sutra".

Sibiha je rekao da je Kijev zatražio od Turske da ugosti sastanak dvojice čelnika, ali nije rekao kako je Ankara odgovorila na taj zahtjev.

Ured turskog predsjednika priopćio je u srijedu da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu na sastanku u Ankari da ulaže napore u oživljavanje pregovora između Rusije i Ukrajine te okupljanje vođa zaraćenih strana.

Zelenski: Naftovod Družba je spreman za nastavak rada!
Zelenski: Naftovod Družba je spreman za nastavak rada!

Naftovod Družba kojim se ruska nafta doprema u Europu spreman je za nastavak rada, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, signalizirajući da Kijev sada očekuje deblokadu paketa pomoći od 90 milijardi eura.
Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja
Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja

Moskva prekida transport kazahstanske nafte kroz naftovod Družba, dok Njemačka i dalje traži alternativne izvore nakon zahlađenja odnosa
Kremlj: Spremni smo pustiti naftu Mađarskoj i Slovačkoj
Kremlj: Spremni smo pustiti naftu Mađarskoj i Slovačkoj

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija tehnički spremna obnoviti isporuke nafte kroz naftovod Družba

