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DRAMA U BELGIJI

VIDEO Najmanje šest mrtvih u Antwerpenu. Ljudi bježali preko balkona da se spase od vatre

Piše 24sata,
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VIDEO Najmanje šest mrtvih u Antwerpenu. Ljudi bježali preko balkona da se spase od vatre
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Foto: Yves Herman
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Gusti crni dim sukljao je iz zgrade, a na društvenim mrežama brzo su se proširile snimke koje svjedoče o panici stanara. Jedan video prikazuje muškarca kako se, bježeći pred dimom, s balkona svog stana penje na prozor susjednog

Najmanje šest osoba je poginulo, a više ih je ozlijeđeno u velikom požaru koji je u srijedu prijepodne zahvatio zgradu od deset katova u belgijskom Antwerpenu. Vatra je buknula nešto prije 10 sati na osmom katu stambenog bloka u četvrti Linkeroever, u kojemu živi više od 200 stanara. Odmah je uslijedila masovna evakuacija i složena spasilačka akcija.

Dramatične scene spašavanja

Fire in an housing building in Antwerp
Foto: Yves Herman

Gusti crni dim sukljao je iz zgrade, a na društvenim mrežama brzo su se proširile snimke koje svjedoče o panici stanara. Jedan video prikazuje muškarca kako se, bježeći pred dimom, s balkona svog stana penje na prozor susjednog. Mnogi su ostali zarobljeni u svojim domovima, čekajući pomoć na balkonima. Među evakuiranima su i bivši gradonačelnik Antwerpena Bob Cools i njegova supruga, koji su prevezeni u bolnicu. Jedan stanar s tugom je izjavio kako nisu uspjeli spasiti svoju mačku.

Stanar s desetog kata, Geert Dewulf, ispričao je za belgijsku javnu televiziju kako mu je dim onemogućio bijeg kroz hodnik.

​- Prvo je nestalo struje, a tri minute kasnije oglasio se protupožarni alarm. Zabaridirali smo se u stanu i čekali na terasi. Vatrogasci su nas došli spasiti ljestvama desetak minuta kasnije - rekao je.

Potraga za žrtvama u teškim uvjetima

Glasnogovornica vatrogasaca Marie de Clercq opisala je požar kao "intenzivan i kompleksan", ističući da su slaba vidljivost i gust dim unutar zgrade značajno otežavali gašenje. Vatrogasci su sustavno pretraživali stan po stan u potrazi za žrtvama jer se dim brzo širio zgradom, otežavajući evakuaciju, izvijestila je belgijska policija. Aktiviranje medicinskog plana za izvanredne situacije osiguralo je da bolnice ne budu preopterećene brojem ozlijeđenih, a iz opreza je evakuirana i cijela susjedna zgrada.

Fire in an housing building in Antwerp
Foto: Yves Herman

Uzrok požara pod istragom

Policija je priopćila kako je prerano govoriti o uzroku požara, no svjedoci su za list De Standaard izjavili da su se prije izbijanja vatre na krovu zgrade izvodili radovi na održavanju. Iz policije su poručili kako je prioritet potraga za žrtvama. Belgijski premijer Bart De Wever izrazio je sućut pogođenima. Vlasti su upozorile stanovništvo da zbog dima zatvore prozore.

*uz korištenje AI-ja

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