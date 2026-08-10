VIDEO Nakon devet dana, spasili su tele koje je cijelo vrijeme bilo uz uginulu majku

Nakon devet dana od uginuća krave na prostoru Vranskog jezera, tele koje je bilo cijelo vrijeme uz nju je spašeno.

- Ovo što se događa na prostoru grada i poljoprivrednih površina je nedopustivo. Lešina krave je bila u blizini moga povrtnjaka. Krave i ostalo blago neodgovornim stočarima služe jedino zbog dobivanja poticaja, a onda ih puste da nesmetano lutaju pašnjacima i poljoprivrednim površinama na kojima rade ogromnu štetu. Ova krava je samo jedna od mnogih koja je zalutala, ostala je bez vode, a moja blitva joj je bila zamjena za vodu i jedina hrana. Jedna krava na dan popije preko šezdeset litara vode, a ova nije imala ni kapi vode. Velike su vrućine i krava se najvjerojatnije ujutro u potrazi za vodom najela rosne djeteline, a znamo koliko je to opasno za životinje - kaže vlasnik OPG-a Dragan Vukoja. Tele se od uginule majke nije odvajalo. Postojala je mogućnost širenja zaraze te je Vukoja odmah prvog dana obavijestio sve nadležne institucije.

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- Zvao sam inspektorat, policiju, komunalno redarstvo grada Biograda na Moru, centar 112. Zvao sam i Društvo za zaštitu životinja, ali čini mi se da su njima druge životinje prioritet. Bilo je potrebno punih osam dana kako bi institucije reagirale. Cijelo ovo vrijeme od lešine se uokolo širio nesnosan smrad, dok je tele šetalo u krug oko svoje uginule majke. Nosio sam mu svaki dan vodu jer bi bez vode uginulo. Bez obzira na to jer mi životinje koje slobodno šeću rade ogromnu štetu, bilo mi je žao teleta - kaže Vukoja koji se čudom ne može načuditi na inertnost i potpunu nezainteresiranost odgovornih. U komunalnom grada Biograda na Moru od svega "peru ruke". Oni su, kaže Vukoja na nivou grada donijeli odluku kojom ovaj i slični događaji nisu "u njihovoj nadležnosti". Nitko čak ni veterinarska služba, inspektori i ostali nadležni nisu imali za shodno reagirati. Tek kada je Vukoja sve pustio u javnost odgovorni su se sjetili reagirati.

- Te krave već mjesec dana tako lutaju i nitko ne reagira. U blizini ima jedan kanal koji ide prema Vrani. To je slana voda i životinje tu vodu ne mogu piti. Prije dvije godine baš u toj jarugi je uginula krava isto tim stočarima. Ostavili su je bez nadzora sve dok Park prirode Vransko jezero nije reagiralo. Njima svinja ugine, oni je bace u jarugu. To nitko ne kontrolira. Dok se odgovorni igraju gluhog telefona, poljoprivrednici zbrajaju štetu, životinje lutaju bez nadzora, poljoprivrednici zbrajaju štetu, a stočari, osim za poticaj očito malo mare za dobro svojih životinja - istaknuo je Vukoja. Spašeno tele odvezeno je veterinaru.