VIDEO Napokon: Brod 'Dealu' nakon 15 mjeseci izvukli su iz Raškog zaljeva. Ide u rezalište

Nakon 15 mjeseci konačno je gotova agonija stanovnika Raškog zaljeva kojima je pred nosom trunuo brod 'Deala' koji se u travnju prošle godine nasukao uz obalu Istre.

Sinoć je brod konačno dotegljen s pozicije gdje se nasukao do plutajućeg doka. Time je završena pretposljednja i ključna faza na uklanjanju ovog broda koji je plovio pod tanzanijskom zastavom, a koji se od trenutka nasukanja nalazio na ulazu u Raški zaljev, objavili su jutros iz Ministarstva mora.

- Agonija lokalnog stanovništva blizi se kraju! Sretan put Deali u rezalište - napisala je čitateljica koja je snimila video izvlačenja broda.

- Tijekom provođenja ove faze nije došlo do onečišćenja mora no, iz sigurnosnih razloga, oko broda i plutajućeg doka postavljene su zaštitne brane. Tijekom današnjeg dana započet će podizanje broda i plutajućeg doka iz mora, a u slijedećim danima i učvršćivanje broda na samom doku kako bi se mogao tegljačima otegliti do brodogradilišta u Turskoj - navode iz Ministarstva.

Ističe se da će završetkom svih ovih aktivnosti 'Deala' konačno biti uklonjena iz Raškog zaljeva i to bez troška za proračun jer sve troškove snosi osiguravateljsko društvo.

Inače, tegljač koji je će prevesti Dealu zove se Horoz, a on je specijaliziran za spašavanje nasukanih plovila. Izgrađen je 1978. U Pulu je stigao iz Turske 14. svibnja.