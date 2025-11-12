Kontaktirali smo i policiju, a rekli su nam da dojavu nisu zaprimili
NESREĆA U PETROVOJ
VIDEO Ne baš Smart: Sudarili se u Zagrebu pa sami vraćali auto s boka? 'Nemamo mi dojavu'
Sudarili su se u utorak nešto iza 22 sata u Petrovoj, javio nam je čitatelj koji se našao na mjestu događaja. Sudarila su se dva Smarta, a kako neslužbeno doznajemo, nastala je samo materijalna šteta.
- Čini mi se da su u pitanju strani radnici i da nitko nije ozlijeđen - kaže nam čitatelj.
Kontaktirali smo i policiju, a rekli su nam da dojavu nisu zaprimili. S obzirom na to da policija nije postupala na mjestu nesreće, pretpostavlja se da su vozači sami 'sredili' situaciju u kojoj su se našli.
Smart ima oko 800 kilograma. A bio je na boku. Zaključite sami što je bilo...
