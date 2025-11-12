Obavijesti

News

Komentari 1
NESREĆA U PETROVOJ

VIDEO Ne baš Smart: Sudarili se u Zagrebu pa sami vraćali auto s boka? 'Nemamo mi dojavu'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ne baš Smart: Sudarili se u Zagrebu pa sami vraćali auto s boka? 'Nemamo mi dojavu'
4
Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo i policiju, a rekli su nam da dojavu nisu zaprimili

Sudarili su se u utorak nešto iza 22 sata u Petrovoj, javio nam je čitatelj koji se našao na mjestu događaja. Sudarila su se dva Smarta, a kako neslužbeno doznajemo, nastala je samo materijalna šteta.

- Čini mi se da su u pitanju strani radnici i da nitko nije ozlijeđen - kaže nam čitatelj.

Pokretanje videa...

Prometna nesreća u Zagrebu 00:17
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

Kontaktirali smo i policiju, a rekli su nam da dojavu nisu zaprimili. S obzirom na to da policija nije postupala na mjestu nesreće, pretpostavlja se da su vozači sami 'sredili' situaciju u kojoj su se našli.

Smart ima oko 800 kilograma. A bio je na boku. Zaključite sami što je bilo...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi
VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €
NEVJEROJATNO

VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €

Vandal je ostavio znatnu štetu jer je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave te oštetio prskalice za navodnjavanje. Čeka ga prijava za oštećenje tuđe stvari
Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro
NOVA AKCIJA USKOKA

Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro

Uhićenja u četiri grada, sumnja se na zločinačko udruženje dilera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025