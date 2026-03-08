Obavijesti

Komentari 5
VIDEO Opasna crna kiša nad Teheranom: 'Ne izlazite van. Može izazvati opekline na koži'

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Nakon što je Izrael bombardirao naftna skladišta, gusti oblaci dima nadvili su se nad iranskim glavnim gradom. Meteorolozi upozoravaju da bi kiša mogla postati opasna zbog štetnih plinova u zraku.

Nebo se u nedjelju zamračilo nad dijelovima Teherana nakon što je Izrael bombardirao naftna skladišta. Gusti oblaci dima nadvili su se nad glavnim gradom. „Iako danas u Teheranu imamo naoblaku, trenutno tamno nebo nije prirodno i uzrokovano je kombinacijom dima i oblaka“, rekao je Sadeg Zejaejan, voditelj Centra za upravljanje krizama Iranske meteorološke službe, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA.

Novinska agencija Tasnim upozorila je na zdravstvene rizike od sumpornih i dušikovih oksida u atmosferi, koji bi mogli postati opasni u kombinaciji s kišom.

Ako pada kiša, stanovnici ne bi trebali napuštati svoje domove ako je moguće, rekao je. Stručnjaci upozoravaju da takva kiša, nastala miješanjem zagađenih tvari iz zraka s oborinama, može uzrokovati kemijske opekline kože, kao i ozbiljna oštećenja pluća.

Izrael je rekao da je tijekom noći napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu, tvrdeći da se spremnici koristili za vojnu infrastrukturu, rekli su. 

Prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, Revolucionarna garda potvrdila je bombardiranje rafinerije nafte na jugu glavnoga grada.

