VIDEO Opasna crna kiša nad Teheranom: 'Ne izlazite van. Može izazvati opekline na koži'

Nebo se u nedjelju zamračilo nad dijelovima Teherana nakon što je Izrael bombardirao naftna skladišta. Gusti oblaci dima nadvili su se nad glavnim gradom. „Iako danas u Teheranu imamo naoblaku, trenutno tamno nebo nije prirodno i uzrokovano je kombinacijom dima i oblaka“, rekao je Sadeg Zejaejan, voditelj Centra za upravljanje krizama Iranske meteorološke službe, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA.

Pokretanje videa... 01:29 Crno nebo u Iranu | Video: Reuters

Novinska agencija Tasnim upozorila je na zdravstvene rizike od sumpornih i dušikovih oksida u atmosferi, koji bi mogli postati opasni u kombinaciji s kišom.

Ako pada kiša, stanovnici ne bi trebali napuštati svoje domove ako je moguće, rekao je. Stručnjaci upozoravaju da takva kiša, nastala miješanjem zagađenih tvari iz zraka s oborinama, može uzrokovati kemijske opekline kože, kao i ozbiljna oštećenja pluća.

Izrael je rekao da je tijekom noći napao nekoliko skladišta goriva u Teheranu, tvrdeći da se spremnici koristili za vojnu infrastrukturu, rekli su.

Prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, Revolucionarna garda potvrdila je bombardiranje rafinerije nafte na jugu glavnoga grada.