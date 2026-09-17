VIDEO Nestvarno! Konji noću u Otočcu lutaju grobljem, skaču na spomenike: Gdje je vlasnik?

Tijekom noći na groblju u Starom Selu kod Otočca čitatelj Lika Cluba snimio je kako su se grobnim mjestima kretali konji. Nekolicina konja lutala su grobljem i trčala između spomenika te se penjala na spomenike pokojnika.

Lika Club je također provjerio informaciju kod direktora komunalnog poduzeća Gacka d.o.o. Slavena Prpića, koji je potvrdio da do sada nije zaprimljena nikakva prijava vezana uz pojavu konja na groblju u Starom Selu kod Otočca.

Foto: Lika Club

Prpić je također izrazio negodovanje zbog ovakvog postupanja vlasnika konja te najavio da će slučaj prijaviti policiji, odnosno podnijeti prijavu protiv nepoznatog vlasnika konja.

Foto: Lika Club

- Nisu životinje jadne krive, one su žrtve vlasnika. A gdje je vlasnik? - jedan je od komentara.