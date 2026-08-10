Obavijesti

News

Komentari 0
TRENUTAK UŽASA

VIDEO Nevjerojatne scene iz Kolumbije: Ovako su ljudi na ulici dočekali razoran potres...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nevjerojatne scene iz Kolumbije: Ovako su ljudi na ulici dočekali razoran potres...
Foto: X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je proglašenje izvanrednog stanja te poručio da je prvi prioritet spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama

Društvenim mrežama širi se dramatična snimka iz kolumbijskog grada Pereire koja prikazuje trenutke snažnog potresa magnitude 7,4. Na videu se vide ljudi kako se u panici drže jedni za druge dok se tlo snažno trese, a oko njih se podižu oblaci prašine nakon urušavanja dijela građevina.

Potres je izazvao kaotične prizore na ulicama, a brojni stanovnici u strahu su istrčali iz zgrada dok su se podrhtavanje i naknadni potresi nastavili.

Prema posljednjim službenim podacima, u razornom potresu poginulo je najmanje 111 ljudi, dok je 87 osoba ozlijeđeno. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je proglašenje izvanrednog stanja te poručio da je prvi prioritet spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama.

Potres je najteže pogodio zapadni dio zemlje, a najveći broj žrtava zabilježen je u Pereiri. Više od **1.500 stambenih zgrada je oštećeno**, dok se **61 zgrada potpuno srušila**, zbog čega vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena
TOMISLAV KLAUŠKI

Domoljublje je borba protiv ekocida u Gospiću, a ne protiv migranata, Srba, gejeva i žena

Kao što šute HDZ i njegovi internetski botovi, tako o ekocidu u Gospiću upadljivo šute svi oni dežurni domoljubi koji su huškanje protiv manjina i stranaca pretvorili u prijetvornu manifestaciju ljubavi prema domovini.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026