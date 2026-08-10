VIDEO Nevjerojatne scene iz Kolumbije: Ovako su ljudi na ulici dočekali razoran potres...

Društvenim mrežama širi se dramatična snimka iz kolumbijskog grada Pereire koja prikazuje trenutke snažnog potresa magnitude 7,4. Na videu se vide ljudi kako se u panici drže jedni za druge dok se tlo snažno trese, a oko njih se podižu oblaci prašine nakon urušavanja dijela građevina.

Potres je izazvao kaotične prizore na ulicama, a brojni stanovnici u strahu su istrčali iz zgrada dok su se podrhtavanje i naknadni potresi nastavili.

#Video Angustiante momento en que cae cúpula de iglesia en Pereira por terremoto de 7.4 https://t.co/iEMvw0ZXCK pic.twitter.com/uKoIJ5GF7X — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026

Prema posljednjim službenim podacima, u razornom potresu poginulo je najmanje 111 ljudi, dok je 87 osoba ozlijeđeno. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je proglašenje izvanrednog stanja te poručio da je prvi prioritet spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama.

Potres je najteže pogodio zapadni dio zemlje, a najveći broj žrtava zabilježen je u Pereiri. Više od **1.500 stambenih zgrada je oštećeno**, dok se **61 zgrada potpuno srušila**, zbog čega vlasti strahuju da bi broj poginulih mogao nastaviti rasti.