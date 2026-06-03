Zbog nevremena alarm za cijelu zemlju, evo gdje će biti najgore!

Srijeda će biti pretežno oblačna uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Na Jadranu i uz njega lokalno su moguća izraženija grmljavinska nevremena praćena obilnom kišom. Ujutro će na istoku zemlje i krajnjem jugu biti kraćih sunčanih razdoblja, dok se navečer i tijekom noći sa zapada očekuje postupno razvedravanje.

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Na kopnu će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar koji će poslijepodne okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, a na istoku može prolazno biti i jak. Na moru će umjereno i jako jugo najprije na sjevernom Jadranu zamijeniti jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potom i bura.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 19 i 24 stupnja Celzijeva, dok će u gorju biti nešto niža, navodi DHMZ.

Meteoalarmi na snazi su za cijelu Hrvatsku. Narančasti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi je za riječku i splitsku regiju. Iz DHMZ-a upozoravaju da su moguća snažna nevremena koja mogu prouzročiti znatnu štetu, oštetiti imovinu i rušiti stabla. Moguće su i lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra te tuča, kao i poteškoće u prometu i prekidi aktivnosti na otvorenom.

Žuta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena izdana su za osječku, kninsku i dubrovačku regiju. Osim toga, upozorenja zbog mjestimice obilne kiše na snazi su za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Problema bi mogao stvarati i jak vjetar pa su upozorenja izdana za cijelu obalu te za riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

Foto: DHMZ

Vrijeme će i sljedećih dana ostati promjenjivo i nestabilno. U četvrtak će prevladavati sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku, dok su na jugu još mogući kiša i pljuskovi.

Na kopnu se u jutarnjim satima mjestimice može pojaviti kratkotrajna magla. U petak se očekuje više oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će subota donijeti više sunca, uz mogućnost ponekog pljuska ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti slab do umjeren, u četvrtak uglavnom jugozapadni i sjeverozapadni, u petak sjeverni, a na Jadranu će puhati jugo. U subotu će vjetar većinom oslabjeti, dok će na sjevernom Jadranu uz obalu puhati bura. Temperature će ostati ugodne, ponegdje i vrlo visoke, ali bez izraženih ljetnih vrućina.