VIDEO Nezpamćene poplave u Turskoj: Bujice nosile vozila, najmanje četvero ljudi poginulo

Istanbul se bori s posljedicama katastrofalnih poplava nakon što su grad pogodile najobilnije oborine od 1942. godine. Vodena stihija paralizirala je tursku metropolu, potopila ulice i objekte, a stotine stanovnika hitno su evakuirane na sigurno. Prema službenim podacima, ekstremni vremenski uvjeti odnijeli su najmanje četiri života, a vlasti bilježe golemu materijalnu štetu. Turski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da je u nekim dijelovima grada u kratkom roku pala količina kiše koja odgovara sedmini prosječne godišnje norme.

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Pokretanje videa... VIDEO Poplave u Turskoj | Video: 24sata/Reuters

Tragedija je odnijela život četrnaestogodišnjeg dječaka koji je preminuo od strujnog udara nakon što je stao u veliku lokvu vode. Administracija istanbulskog guvernera odmah je pokrenula istragu o okolnostima njegove pogibije. CNN Turk piše da se traga za još šestero ljudi.

Najdramatičnije scene zabilježene su u četvrti Beykoz gdje je palo čak 269,5 litara kiše po četvornom metru. Bujice su nosile automobile, a voda je prodrla u više od osam stotina domova i gotovo tri stotine poslovnih prostora, uključujući i povijesnu džamiju Sadabad.

🇹🇷🌧️ Istanbul under water: nearly 100 mm of rain in 12 hours, 1,277 flooding incidents, schools closed Thursday — no serious injuries reported so far Torrential rain flooded Istanbul on Oct. 14, inundating homes, businesses, roads and underpasses and stranding vehicles in a city of about 16 million. The Istanbul governor's office reported 1,277 flooding incidents and 15 landslides, 47 people stranded, and damage affecting 808 homes, 280 businesses and 76 vehicles; congestion across the city reached about 90% at the evening rush hour. The heaviest rainfall, 193.84 mm, was recorded in Ömerli in Beykoz on the Asian side, and the city received nearly 100 mm citywide in 12 hours. Roads collapsed in the Eyüpsultan and Gaziosmanpaşa districts, and flooding hit hospitals, a metro station and a school. About 8,000 personnel and 2,000 vehicles and machines were deployed. The governor suspended schools for Thursday, put some public employees on leave, urged people to stay home, advised basement residents to spend the night elsewhere and barred motorcycles from traffic. Reported by AP, Daily Sabah, Bianet and Anadolu. AP reports no serious injuries; Anadolu reported at least three people hurt in rain-related incidents. Bystanders rescued a woman swept along a street and firefighters rescued a person from a flooded basement. I found no report of deaths. More rain is expected to move toward the Bosphorus and the Asian side through Thursday morning. This is an extreme rain event hitting a dense city, which is why the damage is concentrated in underpasses, basements and roads rather than in a single disaster. The warnings to avoid basements and stay home are the key safety advice. What to watch: whether the rain persists on the Asian side, any new reports of casualties, the restoration of roads and metro service, and how quickly drainage and collapsed road sections are repaired. Sources: Istanbul Governor's Office; AFAD; AP; Daily Sabah; Bianet; Anadolu Agency; Türkiye Today. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 14, 2026

Foto: Murad Sezer

Spašavanje građana i potpuni prometni kolaps

Zamjenik gradonačelnika Istanbula Nuri Aslan potvrdio je da su hitne službe spasile gotovo šest stotina ljudi koji su ostali zarobljeni u poplavljenim objektima i vozilima. U opsežnoj akciji sanacije štete i spašavanja trenutno sudjeluje više od osam tisuća djelatnika komunalnih i hitnih službi s dvije tisuće vozila.

​- Pozivam sve naše građane da ostanu na oprezu zbog očekivanih jakih kiša i oluja, osobito u noćnim satima - poručio je Aslan putem društvene mreže X.

🇹🇷 Terrifying footage from Istanbul, which was literally underwater Heavy downpours battered the city, causing severe flooding. Authorities cancelled school classes and urged residents to stay home unless absolutely necessary. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Nevrijeme je izazvalo potpuni kaos u prometu, pri čemu je zagušenost na cestama dosegnula 90 posto. Zbog poplavljenih prometnica Aslan je apelirao na stanovnike višemilijunskog grada da umjesto osobnih automobila koriste javni prijevoz, a radno vrijeme istanbulskog metroa produženo je do dva sata ujutro.

Zračni promet također je pretrpio teške udarce. Prema informacijama koje prenosi BBC, 46 zrakoplova nije moglo sletjeti na istanbulske aerodrome, a brojni letovi morali su biti preusmjereni prema drugim gradovima.

Foto: Murad Sezer

Zatvorene škole i utjecaj klimatskih promjena

Kako bi zaštitio stanovništvo, guverner Davut Gül pozvao je građane da ne izlaze iz svojih domova bez krajnje nužde. Lokalne vlasti donijele su odluku o zatvaranju škola u četvrtak i petak, a mjera će u nekim obrazovnim ustanovama ostati na snazi sve do ponedjeljka.

Državnim službenicima s invaliditetom, trudnicama i braniteljima odobren je administrativni dopust. Ista mjera primjenjuje se i na žene zaposlene u javnom sektoru koje imaju djecu mlađu od osam godina, dok su od ove odluke izuzeti djelatnici u zdravstvu i sigurnosnim službama.

Stručnjaci ističu da su ovakve pluvijalne poplave sve češće u velikim gradovima zbog nekontrolirane urbanizacije koja betonizacijom smanjuje moć upijanja tla. Znanstvenici upozoravaju da toplija atmosfera uslijed klimatskih promjena zadržava više vlage, što rezultira ekstremnijim oborinama.

Istanbulski potop uklapa se u sliku globalnih vremenskih ekstrema zabilježenih tijekom 2026. godine, koja je već donijela smrtonosne poplave u Nepalu i Španjolskoj. Fenomen El Niño trenutno je vrlo aktivan na globalnoj razini, što prema mišljenju klimatologa dodatno pojačava nestabilnost vremenskih prilika.