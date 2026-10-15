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VIŠE JE NESTALIH

VIDEO Nezpamćene poplave u Turskoj: Bujice nosile vozila, najmanje četvero ljudi poginulo

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Nezpamćene poplave u Turskoj: Bujice nosile vozila, najmanje četvero ljudi poginulo
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Foto: Murad Sezer
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Bujice su nosile automobile, a voda je prodrla u više od osam stotina domova i gotovo tri stotine poslovnih prostora, uključujući i povijesnu džamiju Sadabad.

Istanbul se bori s posljedicama katastrofalnih poplava nakon što su grad pogodile najobilnije oborine od 1942. godine. Vodena stihija paralizirala je tursku metropolu, potopila ulice i objekte, a stotine stanovnika hitno su evakuirane na sigurno. Prema službenim podacima, ekstremni vremenski uvjeti odnijeli su najmanje četiri života, a vlasti bilježe golemu materijalnu štetu. Turski ministar unutarnjih poslova potvrdio je da je u nekim dijelovima grada u kratkom roku pala količina kiše koja odgovara sedmini prosječne godišnje norme.

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Poplave u Turskoj VIDEO
Poplave u Turskoj | Video: 24sata/Reuters

Tragedija je odnijela život četrnaestogodišnjeg dječaka koji je preminuo od strujnog udara nakon što je stao u veliku lokvu vode. Administracija istanbulskog guvernera odmah je pokrenula istragu o okolnostima njegove pogibije. CNN Turk piše da se traga za još šestero ljudi.

Najdramatičnije scene zabilježene su u četvrti Beykoz gdje je palo čak 269,5 litara kiše po četvornom metru. Bujice su nosile automobile, a voda je prodrla u više od osam stotina domova i gotovo tri stotine poslovnih prostora, uključujući i povijesnu džamiju Sadabad.

Aftermath of heavy rains in Istanbul
Foto: Murad Sezer

Spašavanje građana i potpuni prometni kolaps

Zamjenik gradonačelnika Istanbula Nuri Aslan potvrdio je da su hitne službe spasile gotovo šest stotina ljudi koji su ostali zarobljeni u poplavljenim objektima i vozilima. U opsežnoj akciji sanacije štete i spašavanja trenutno sudjeluje više od osam tisuća djelatnika komunalnih i hitnih službi s dvije tisuće vozila.

​- Pozivam sve naše građane da ostanu na oprezu zbog očekivanih jakih kiša i oluja, osobito u noćnim satima - poručio je Aslan putem društvene mreže X.

Nevrijeme je izazvalo potpuni kaos u prometu, pri čemu je zagušenost na cestama dosegnula 90 posto. Zbog poplavljenih prometnica Aslan je apelirao na stanovnike višemilijunskog grada da umjesto osobnih automobila koriste javni prijevoz, a radno vrijeme istanbulskog metroa produženo je do dva sata ujutro.

Zračni promet također je pretrpio teške udarce. Prema informacijama koje prenosi BBC, 46 zrakoplova nije moglo sletjeti na istanbulske aerodrome, a brojni letovi morali su biti preusmjereni prema drugim gradovima.

Aftermath of heavy rains in Istanbul
Foto: Murad Sezer

Zatvorene škole i utjecaj klimatskih promjena

Kako bi zaštitio stanovništvo, guverner Davut Gül pozvao je građane da ne izlaze iz svojih domova bez krajnje nužde. Lokalne vlasti donijele su odluku o zatvaranju škola u četvrtak i petak, a mjera će u nekim obrazovnim ustanovama ostati na snazi sve do ponedjeljka.

Državnim službenicima s invaliditetom, trudnicama i braniteljima odobren je administrativni dopust. Ista mjera primjenjuje se i na žene zaposlene u javnom sektoru koje imaju djecu mlađu od osam godina, dok su od ove odluke izuzeti djelatnici u zdravstvu i sigurnosnim službama.

Stručnjaci ističu da su ovakve pluvijalne poplave sve češće u velikim gradovima zbog nekontrolirane urbanizacije koja betonizacijom smanjuje moć upijanja tla. Znanstvenici upozoravaju da toplija atmosfera uslijed klimatskih promjena zadržava više vlage, što rezultira ekstremnijim oborinama.

Istanbulski potop uklapa se u sliku globalnih vremenskih ekstrema zabilježenih tijekom 2026. godine, koja je već donijela smrtonosne poplave u Nepalu i Španjolskoj. Fenomen El Niño trenutno je vrlo aktivan na globalnoj razini, što prema mišljenju klimatologa dodatno pojačava nestabilnost vremenskih prilika.

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