VIDEO Nizozemac na Biokovu ostao bez vode: Spašavao ga HGSS, stigao je i helikopter

Na Biokovu je jučer uspješno spašen Nizozemac (65) koji je iznemogao i ostao bez vode na području iznad Brela, javila je policija. Muškarac je oko 14.30 sati nazvao Županijski centar 112 Split i rekao da se loše osjeća, da nema vode te da mu je baterija na mobitelu pri kraju.

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Pokretanje videa... VIDEO MUP-ovim helikopterom spašen iznemogli nizozemski državljanin na Biokovu | Video: mup

U potragu su odmah krenuli pripadnici HGSS-a Makarska, koji su ga pronašli živog, ali u lošem zdravstvenom stanju. U akciju se uključio i helikopter MUP-a s posadom Antiterorističke jedinice Lučko. Njime su pripadnici HGSS-a prevezeni na Biokovo kako bi nastavili spašavanje.

Foto: MUP

Akcija je trajala nekoliko sati i nastavila se u večernjim satima. Nakon što su ga zbrinuli, muškarca su helikopterom prevezli u Makarsku. Tamo je predan hitnoj pomoći, a liječnici su mu pružili pomoć zbog dehidracije.