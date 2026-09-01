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AKCIJA SPAŠAVANJA

VIDEO Nizozemac na Biokovu ostao bez vode: Spašavao ga HGSS, stigao je i helikopter

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Nizozemac na Biokovu ostao bez vode: Spašavao ga HGSS, stigao je i helikopter
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Foto: MUP
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U akciju se uključio i helikopter MUP-a s posadom Antiterorističke jedinice Lučko. Njime su pripadnici HGSS-a prevezeni na Biokovo kako bi nastavili spašavanje

Na Biokovu je jučer uspješno spašen Nizozemac (65) koji je iznemogao i ostao bez vode na području iznad Brela, javila je policija. Muškarac je oko 14.30 sati nazvao Županijski centar 112 Split i rekao da se loše osjeća, da nema vode te da mu je baterija na mobitelu pri kraju.

POGLEDAJTE VIDEO:

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MUP-ovim helikopterom spašen iznemogli nizozemski državljanin na Biokovu VIDEO
MUP-ovim helikopterom spašen iznemogli nizozemski državljanin na Biokovu | Video: mup

U potragu su odmah krenuli pripadnici HGSS-a Makarska, koji su ga pronašli živog, ali u lošem zdravstvenom stanju. U akciju se uključio i helikopter MUP-a s posadom Antiterorističke jedinice Lučko. Njime su pripadnici HGSS-a prevezeni na Biokovo kako bi nastavili spašavanje.

Foto: MUP

Akcija je trajala nekoliko sati i nastavila se u večernjim satima. Nakon što su ga zbrinuli, muškarca su helikopterom prevezli u Makarsku. Tamo je predan hitnoj pomoći, a liječnici su mu pružili pomoć zbog dehidracije.

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