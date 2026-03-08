VIDEO Noć napada na Zaljev: Neboder u Kuvajtu u plamenu

U nedjelju ujutro zemlje Perzijskog zaljeva prijavile su novi val napada dronovima i projektilima. Kuvajtska vojska priopćila je da je „val neprijateljskih dronova“ ciljao skladišta goriva u zračnoj luci Kuwait International Airport. Tijekom presretanja dronova i projektila krhotine su oštetile dio civilne infrastrukture. Prema državnim medijima, vojska je također presrela više balističkih projektila.

U napadu dronom pogođena je i zgrada kuvajtske Javne ustanove za socijalno osiguranje. Snimke prikazuju kako je približno 22-katna zgrada bila u plamenu u ranim jutarnjim satima. Državni mediji navode da u tom incidentu nije bilo ozlijeđenih. Istodobno su dvojica pripadnika kuvajtskih graničnih snaga poginula u nedjelju ujutro „tijekom obavljanja svoje nacionalne dužnosti“, izvijestili su državni mediji, bez dodatnih detalja. Nije jasno je li taj incident povezan s napadima na zračnu luku i državnu zgradu.

Napade dronovima prijavila je i Saudijska Arabija. Ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći presretnut najmanje 21 dron.

U Bahreinu je Ministarstvo unutarnjih poslova požar u jednom objektu u luci Mina Salman pripisalo „iranskoj agresiji“, dodajući da hitne službe rade na gašenju požara.

Ujedinjeni Arapski Emirati također su aktivirali protuzračnu obranu. Nacionalna uprava za krizne situacije i upravljanje katastrofama objavila je na platformi X da se obrambeni sustavi „trenutačno suočavaju s prijetnjom projektila“.

Ovi napadi dolaze nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeškian u subotu uputio ispriku državama Zaljeva zbog brojnih napada dronovima i projektilima na američke baze u regiji tijekom proteklog tjedna. Pritom je poručio da Iran neće napadati susjedne zemlje, osim ako sam ne bude napadnut.

Njegov ured kasnije je pojasnio da je predsjednik pritom mislio kako Iran neće napadati regionalne države „ako one ne budu surađivale u američkom napadu na Iran“.