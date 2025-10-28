Obavijesti

UDARIO GA NAKON UPOZORENJA

VIDEO Novi incident na mjestu gdje je ubijen Aleš: Mokrio pred klubom pa udario prolaznika!

Novi incident u Novom Mestu! Sukob ispred lokala Patriot, priveden muškarac zbog napada i alkoholiziranosti. Građani zabrinuti zbog rastućeg nasilja

Ispred lokala Patriot u središtu Novog Mesta, gdje se u noći na subotu dogodio tragičan napad sa smrtnim ishodom, zabilježen je novi incident. Kako je potvrdila Policijska uprava Novo Mesto, u sukobu su sudjelovala dvojica muškaraca, prenosi Siol.net.

Policija je dojavu o događaju zaprimila nešto poslije podneva. Prema službenim informacijama, nepoznati muškarac je mokrio ispred lokala na Rozmanovoj ulici, kada ga je na neprimjereno ponašanje upozorio slučajni prolaznik. Umjesto da prestane, muškarac je napao prolaznika i udario ga po licu, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Policija ga je kasnije pronašla u ugostiteljskom objektu na Seidlovoj cesti, gdje je ponovno narušavao javni red i mir. Kako navode iz policije, bio je pod utjecajem alkohola te se nije smirivao ni nakon više upozorenja, pa je priveden u policijsku postaju i zadržan do otrježnjenja.

24SATA IZ SLOVENIJE 'Poznavala sam ubijenog Aleša. Uvijek je pomagao svima. Strah nas je, ta grupa radi probleme'
'Poznavala sam ubijenog Aleša. Uvijek je pomagao svima. Strah nas je, ta grupa radi probleme'

Incident se dogodio na istom mjestu gdje je u subotu ujutro preminuo 48-godišnji Aleš Šutar. Prema iskazima svjedoka, Šutar je došao pomoći sinu koji je bio u sukobu sa skupinom Roma, a napao ga je 21-godišnji mladić. Osumnjičeni je pritvoren, a protiv njega je pokrenut kazneni postupak.

U međuvremenu, ispred lokala Patriot i dalje se okupljaju građani, koji pale svijeće i odaju počast preminulom sugrađaninu, izražavajući zabrinutost zbog sve učestalijih nasilnih incidenata u gradu.

