'PRAVA PUSTOLOVINA'

VIDEO Obitelj spasila morskog psa na Pagu! 'Zapeo je u plićaku pa smo mu pomogli da otpliva'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Obitelj spasila morskog psa na Pagu! 'Zapeo je u plićaku pa smo mu pomogli da otpliva'
Foto: Snimio čitatelj 24sata

Počeli smo tražiti kome se javiti, a onda smo primijetili da se miče. Izgleda da je perajom zapeo tamo u plićaku. Muž je odmah izuo cipele, skinuo čarape i pomogao mu da se vrati u dubinu, govori nam čitateljica

Jedna obitelj tijekom šetnje plažom na Pagu naišla je na neobičan prizor. Naime, u plićaku ih je dočekao naizgled nepomični morski pas.

- Muž, dijete i ja bili smo u šetnji na plaži na Pagu i odjednom sam tamo vidjela nešto u plićaku i rekla mužu 'Gle, morski pas!'. On meni na to govori 'Ma nije, nije', a ja kažem njemu 'Ma evo ga tamo, jesi ćorav'! Došli smo bliže i vidjeli da stvarno jest morski pas u pitanju i djelovao je kao da nije živ - govori nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Ipak, ubrzo se ispostavilo kako je živ, no zaglavljen u plićaku.

- Počeli smo tražiti kome se javiti, a onda smo primijetili da se miče. Izgleda da je perajom zapeo tamo u plićaku. Muž je odmah izuo cipele, skinuo čarape i pomogao mu da se vrati u dubinu.

Morski pas tako je otišao svojim (morskim) putem, a za naše je čitatelje ovo stvarno bila jedna praznična avantura.

- Sve u svemu, nama je ovo bila prava pustolovina. A također, nije bio baš mali, vidi se da ga ima. Uglavnom, on je otišao, koliko smo vidjeli, nije ozlijeđen. Ono crvenkasto što se vidi na videu je zemlja, tamo je dosta muljevito. Ne znamo kako je dospio u plićak, možda ga je donijelo nevrijeme, ali evo, sada se valjda vratio u dubinu - kaže nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

O svemu ovome zatražili smo i mišljenje stručnjaka pa nam je tako znanstvenik i biolog Vladimir Onofri rekao kako je riječ o modrulju kojega su prolaznici na plaži svakako spasili.

- Modrulj je, nema sumnje. Zašto je u plićaku, ne znam, ali ako se ne kreće i ne pliva, kroz škrge mu ne ide morska voda pa se 'blesira', nemoćan je zbog nedostatka kisika. Ako propliva, oporavit će se. Sve u svemu, ljudi su ga spasili jer bi u plićaku uginuo - govori nam Onofri.

Priča s Paga tako je dobila svoj sretan završetak, a ovaj će morski pas, nadamo se, nastaviti plivati još dugo, dugo vremena.

Komentari 1
