VIDEO Objavili snimku žene (33) koja postavlja bombu u Lavovu: 'Zna se tko stoji iza ovoga!'

Ihor Klimenko, ministar unutarnjih poslova Ukrajine, izjavio je da se sumnja kako je bombaški napad u Lavovu organiziran po nalogu iz Rusije te da je osumnjičena osoba privedena u roku od deset sati.

Prema njegovim navodima, riječ je o 33-godišnjakinji iz Rivnenske oblasti koja je, kako se sumnja, postupala prema uputama ruskog obavještajnog operativca. Uhićena je nedaleko od granice, a sigurnosne kamere zabilježile su njezino kretanje, uključujući i trenutak kada je eksplozivnu napravu ostavila u kanti za otpad. Policija je objavila snimku na kojoj se vidi kako osumnjičena postavlja eksploziv u središtu grada.

Klimenko je dodao da istraga ide u smjeru terorističkog napada provedenog uz potporu ruskih struktura te da se istražuju sve okolnosti događaja i moguća umiješanost drugih osoba.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko osudila je napad, nazvavši ga “još jednim strašnim činom terora”, te poručila kako je teško ne prepoznati metode države koja je, kako je rekla, odabrala ekstremno nasilje kao sredstvo politike.

U noćašnjem terorističkom napadu u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu smrtno je stradala 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, dok je 25 osoba ozlijeđeno.

Dvije eksplozije odjeknule su nakon što je policija oko pola sata poslije ponoći zaprimila dojavu o provali u trgovinu u Ulici Danilišina. Prema informacijama tužiteljstva, prva detonacija dogodila se po dolasku prve policijske patrole, a druga ubrzo nakon dolaska druge patrole. U eksplozijama su oštećeni jedno policijsko i jedno civilno vozilo.

Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij opisao je događaj kao teroristički čin. Regionalna policija potvrdila je da je poginula policajka bila rodom iz Volinjske oblasti te da je u Lavovu službovala od 2023. godine. Istraga je i dalje u tijeku.