VIDEO Očajna obitelj nestale Nancy Guthrie: 'Za informaciju dajemo čak milijun dolara!'

Obitelj Nancy Guthrie (84), majke poznate američke TV voditeljice Savannah Guthrie, ponudila je nagradu od čak milijun dolara za informaciju koja bi dovela do njezinog sigurnog povratka. Objava dolazi više od tri tjedna nakon što je 84-godišnjakinja nestala iz svoje kuće u Tucsonu u Arizoni, a policija sumnja da je oteta.

Njezina kći Savannah, voditeljica popularne emisije "TODAY" na NBC-ju, objavila je vijest o nagradi u emotivnom videu na Instagramu, moleći sve koji nešto znaju da se jave.

​- Netko zna kako pronaći našu mamu i dovesti je kući. Još uvijek vjerujemo u čudo. Znamo i da je možda izgubljena, da je već otišla Gospodinu kojeg voli. Ali moramo znati gdje je. Trebamo je da se vrati kući - rekla je Guthrie kroz suze.

Obitelj je također najavila donaciju od 500.000 dolara Nacionalnom centru za nestalu i zlostavljanu djecu. S novom nagradom, ukupan iznos koji se nudi za informacije u ovom slučaju, uključujući ranije ponude FBI-a i lokalnih organizacija, penje se na više od 1,2 milijuna dolara.

Tragovi upućuju na nasilnu otmicu

Nancy Guthrie posljednji je put viđena 31. siječnja u svom domu u predgrađu Catalina Foothills. Njezin nestanak prijavljen je sljedećeg dana nakon što se nije pojavila na nedjeljnoj misi. Istražitelji vjeruju da je oteta protiv svoje volje, a na to upućuju i dokazi pronađeni na mjestu događaja. Na njezinom trijemu pronađeni su tragovi krvi, za koje je kasnije potvrđeno da pripadaju njoj, dok su u kući ostali njezin novčanik, telefon i lijekovi koji su joj nužni.

Foto: FBI

Ključni trag su snimke s nadzorne kamere koje su zabilježile maskiranu osobu u noći nestanka. FBI je objavio slike osumnjičenika, muškarca prosječne građe, visokog oko 175 centimetara, koji nosi ruksak i pištolj. Istraga je usmjerena i na par crnih rukavica pronađenih dva kilometra od kuće, no DNK analiza za sada nije dala podudaranje u nacionalnoj bazi podataka.

Istragu ometaju lažni tragovi i glasine

Potraga je dodatno zakomplicirana pojavom nekoliko ucjenjivačkih poruka poslanih medijima u kojima se traže milijuni dolara u kriptovalutama, no vlasti nisu potvrdile njihovu autentičnost.

Cijeli slučaj privukao je i ogromnu pažnju "internetskih detektiva", čije neutemeljene teorije, prema riječima šerifa okruga Pima, Chrisa Nanosa, samo štete istrazi. Upravo zbog takvih spekulacija, šerif je bio primoran javno otkloniti svaku sumnju s članova obitelji Guthrie, nazvavši ih "jednostavno žrtvama" i naglasivši da takve glasine odvlače vrijedne resurse na slijepe ulice.