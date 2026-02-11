Obavijesti

PREOKRET U ISTRAZI?

Priveli muškarca u dramatičnoj istrazi otmice Nancy Guthrie, u tijeku je i pretres kuće u Arizoni

Piše Ivan Hruškovec,
Priveli muškarca u dramatičnoj istrazi otmice Nancy Guthrie, u tijeku je i pretres kuće u Arizoni
Foto: REBECCA NOBLE/REUTERS

Dok su deseci agenata pretraživali kuću u Rio Ricu, medijima se obratila žena koja je izjavila da je privedeni muškarac njezin zet, Carlos Palazuelos. Tvrdi da on nema nikakve veze s otmicom

U dramatičnom preokretu koji bi mogao dovesti do rješenja slučaja koji je potresao Ameriku, policija u Arizoni privela je jednu osobu na ispitivanje u vezi s otmicom Nancy Guthrie, 84-godišnje majke poznate TV voditeljice Savannah Guthrie. Muškarac je zaustavljen u prometu u utorak navečer u mjestu Rio Rico, šezdesetak milja južno od Tucsona i nedaleko od meksičke granice. Ubrzo nakon privođenja, FBI i lokalna policija započeli su sudski naloženu pretragu kuće povezane s privedenim.

Razvoj događaja uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je FBI objavio uznemirujuće snimke s nadzorne kamere koje prikazuju naoružanu i maskiranu osobu ispred ulaznih vrata doma Nancy Guthrie u noći njezina nestanka, 1. veljače.

7
Foto: FBI

Pretres kuće u Rio Ricu, punica tvrdi: 'Moj zet nema ništa s tim'

Dok su deseci agenata pretraživali kuću u Rio Ricu, medijima se obratila žena koja je izjavila da je privedeni muškarac njezin zet, Carlos Palazuelos. Tvrdi da on nema nikakve veze s otmicom te da je u vrijeme nestanka gospođe Guthrie bio kod kuće. Prema njezinim riječima, njezin zet radi kao dostavljač za aplikaciju DoorDash i opisala ga je kao "dobrog dečka" koji nema kriminalnu prošlost niti je sklon nasilju.

​- Stalno ulaze i izlaze iz moje kuće, fotografiraju, a ja ne znam zašto. Moj zet nema nikakve veze s tim - rekla je vidno zbunjena žena novinarima portala NewsNation, dodavši kako je policija iz kuće zaplijenila sve elektroničke uređaje.

Vlasti još nisu službeno potvrdile identitet privedenog muškarca niti jesu li protiv njega podigle optužnicu. Nancy Guthrie i dalje se vodi kao nestala.

Ključan trag stigao sa snimke nadzorne kamere

Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of U.S. journalist and television host Savannah Guthrie is missing from her home in Tucson, Arizona
Foto: REBECCA NOBLE/REUTERS

Privođenje je uslijedilo kao izravna posljedica objave ključnog dokaza. FBI je u utorak objavio kratke videoisječke s Google Nest kamere na ulazu u kuću Nancy Guthrie. Na snimci se vidi osoba koja nosi skijašku masku, rukavice i ruksak, a za pojasom ima futrolu s pištoljem. Osoba prilazi vratima držeći svjetiljku u ustima, a zatim rukavicom pokušava prekriti leću kamere te je dodatno zaklanja grmom iščupanim iz dvorišta.

Istražitelji su uspjeli doći do snimke unatoč pokušaju ometanja, izvlačeći je iz "rezidualnih podataka na pozadinskim sustavima", kako je pojasnio direktor FBI-a Kash Patel. Tehničkom analizom utvrđeno je i da se aplikacija za Nancyin pacemaker odspojila s mobitela u 2:28 ujutro na dan nestanka, što se smatra trenutkom kada je odvedena iz kuće.

Obitelj nudi otkupninu, FBI istražuje više 'osoba od interesa'

Cijeli slučaj od početka prate dramatični apeli obitelji. Voditeljica emisije "Today", Savannah Guthrie, zajedno s bratom i sestrom, objavila je više video poruka moleći otmičare za siguran povratak majke. Potvrdili su da su primili poruku i spremni su platiti otkupninu koja se, prema medijskim napisima, traži u iznosu od šest milijuna dolara u bitcoinu.

​- Molimo vas da nam vratite majku kako bismo mogli slaviti s njom. To nam je neprocjenjivo i platit ćemo - poručila je Savannah Guthrie u jednoj od poruka.

Direktor FBI-a Kash Patel izjavio je kako agencija istražuje više "osoba od interesa" te da su diljem jugozapada SAD-a postavljeni digitalni jumbo plakati s informacijama o slučaju. Nagrada za informaciju koja bi dovela do pronalaska Nancy Guthrie iznosi 50.000 dolara.

