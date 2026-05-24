Vozili smo se mi iza njega desetak minuta, a onda je konj skrenuo u polje. Za njim i njegov vlasnik. Valjda ga je poslije ulovio, ispričala nam je čitateljica.
VIDEO Odbjegli konj kod Virovitice: 'Konj bježao cestom, vlasnik ga lovio na biciklu'
Vozili smo doma kad je iz dvorišta ispred nas izletio konj, odjednom. Mi smo usporili i blicali svjetlima vozačima u suprotnom smjeru da bi ih upozorili. Ako je konj izvan sebe, mogao bi se zabiti u njih, govori nam čitateljica koja je snimila konja kako trči kroz mjesto Veliki Zdenci...
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Prema riječima čitateljice, vlasnik je vrlo brzo shvatio da je konj pobjegao pa je sjeo na bicikl i krenuo za njim.
- Vozili smo se mi iza njega desetak minuta, a onda je konj skrenuo u polje. Za njim i njegov vlasnik. Valjda ga je poslije ulovio - ispričala nam je čitateljica.
Kontaktirali smo policiju, kazali su nam kako nisu imali dojavu o odbjeglom konju...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+