VIDEO Odbjegli konj kod Virovitice: 'Konj bježao cestom, vlasnik ga lovio na biciklu'

Vozili smo doma kad je iz dvorišta ispred nas izletio konj, odjednom. Mi smo usporili i blicali svjetlima vozačima u suprotnom smjeru da bi ih upozorili. Ako je konj izvan sebe, mogao bi se zabiti u njih, govori nam čitateljica koja je snimila konja kako trči kroz mjesto Veliki Zdenci...

Prema riječima čitateljice, vlasnik je vrlo brzo shvatio da je konj pobjegao pa je sjeo na bicikl i krenuo za njim.

- Vozili smo se mi iza njega desetak minuta, a onda je konj skrenuo u polje. Za njim i njegov vlasnik. Valjda ga je poslije ulovio - ispričala nam je čitateljica.

Kontaktirali smo policiju, kazali su nam kako nisu imali dojavu o odbjeglom konju...