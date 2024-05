VIDEO Odvjetnik: Tko su tužitelji da procjenjuju stručnost? Đapo razmišlja da ih tuži za klevetu

Bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo i nekadašnji profesor Boško Pribičević ostaju na slobodi, ali uz mjere opreza zabrane komunikacije i približavanja sedmero svjedoka. Bivši glavni konzervator u Ministarstvu kulture i medija Davor Trupković ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, i to na 11 svjedoka. Na popisu svjedoka za koje je Đapi i Pribičeviću zabranjeno da komuniciraju i približavaju im se, nije ministrica Nina Obuljen Koržinek.

- Održano je ročište povodom prijedloga tužiteljstva za određivanje istražnog zatvora, sud je utvrdio postojanje osnovane sumnje u odnosu na svu trojicu okrivljenika. U odnosu na jednog okrivljenika je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je u odnosu na drugu dvojicu okrivljenika ta opasnost također utvrđena ali je prema stavu suda moguće takvu opasnost otkloniti blažim mjerama zabrane komuniciranja sa svjedocima i zabrane približavanja na određenu udaljenost. U odnosu na okrivljenika kojem je određen istražni zatvor je 11 svjedoka, u odnosu na drugu dvojicu je sedam. Svjedoci će biti ispitani tijekom istrage. Nadležnost je potvrđena ranijim sudskim odlukama, današnja odluka je isto u tom pravcu i smatramo da tu ništa nije sporno. Sve što smo za sad imali za reći je navedeno u našem priopćenju - delegirani europski tužitelj Vjekoslav Tolnaj.

Zoran Vujasin, odvjetnik osumnjičenog bivšeg dekana Geodetskog fakulteta Almina Đape, komentirao je odluku suda, ali i cijeli proces.

- Sutkinja istrage je odlučila da nije osnovan prijedlog tužitelja da bi bio određen istražni zatvor iz razloga navodnog mogućeg utjecaja na svjedoke. Isto tako i u odnosu na drugoosumnjičenoga, a za ostale ja ne mogu govoriti. Istina, određene su mjere opreza zabrane komunikacije s tim svjedocima, koji nadalje po mom skromnom mišljenju nisu uopće svjedoci na okolnosti koje se njemu stavljaju na teret, a to je navodno nekakvo davanje mita. Ne znam da su svjedoci kada bili u prilici svjedočiti davanju ili primanju mita. To bi bila neka velika novost kod izvršenja tog kaznenog djela. Sutkinja je ipak, predostrožnosti radi odredila neke mjere opreza, kojih će se naravno profesor Đapo apsolutno pridržavati - rekao je Vujasin.

Mjere opreza kontrolira policija.

- Po izmjenama propisa, to kontrolira policija na način da intervjuira svjedoke da li ih je netko i u kojim okolnostima pokušao kontaktirati, a suprotno odluci suda o zabrani kontakata - pojasnio je.

Nije htio komentirati jesu li zadovoljni odlukom suda.

- Tužitelj je svojim priopćenjima odao dijelove postupka koji je nejavan kao i dijelove podataka koji su pribavljeni u postupku koji se smatra tajnim, ja nemam problema to komentirati. Profesor Đapo je iznio sve činjenice koje barem u mom viđenju situacije, a ono nažalost nije bitno, nije počinio niti jednu radnju koja bi predstavljala obilježja kakvog kaznenog djela i sve što je rađeno u tom projektu 3D snimanja je obavljeno kvalitetno, zakonito, s dovoljno kadrova i opreme, i sve ono što tvrdi tužitelj u svojim konstrukcijama, da ne kažem neku težu riječ koja bi više odgovarala ocjeni tog uratka kojeg smo primili, je da se ovdje zapravo pokušava nešto iskonstruirati. Još uvijek ne mogu dokučiti iz kojih motiva - rekao je.

Za Vujasina, tužitelji nisu ti koji utvrđuju da je nešto preplaćeno.

- Gospoda iz tužiteljstva su odjednom postali stručnjaci za geodeziju, stručnjaci za financije, stručnjaci za sve i svako područje ekonomskog i pravnog života i oni su onda odlučili da je to preplaćeno? Koji su to konkretni dokazi? Dokazi tvrtke koja je eliminirana iz tog posla i sad tvrdi da bi to radila jeftinije? To je dokaz? Dokaz je usporedba cijena iz današnjeg dana s cijenama iz dana nakon potresa? Osim toga, ta tvrtka koja je iz Varaždina, objasnite mi kako bi stigla u Zagreb? Teleportacijom? Svi zaboravljaju da je bila zabrana kretanja. Moram priznati da sam ja izuzetno zatečen konstruktima, konstrukcijama i konfabulacijama tužitelja o nečemu u čemu nema stručnosti, nije proveo nikakve prethodne radnje da bi postavio rješenje o provođenju istrage. Sve ono što oni tvrde je, po mom skromnom znanju i iskustvu i nekakvim godinama staža, na nivou osnova sumnje, a ne osnovane sumnje koja bi trebala biti temelj za pokretanje istrage. Sve dok istragu bude vodila stranka u postupku, a to je tužitelj, bez obzira kako se on zvao, da li europski tužitelj, da li državni tužitelj, ćemo imati ovakve nakarade od postupaka gdje stranka u postupku vodi istragu i donosi odluke koje su meritorne za nečiji život i sudbinu. Već kad me izazivate, profesor Đapo je ostao bez radnog mjesta s obrazloženjem ugovora o otkazu u radu koji citira priopćenje EPPO-a. To je sramotno i nedopustivo - rekao je.

Komentirao je i navode u priopćenju EPPO-a da je Geodetski fakultet uzeo posao za kojeg nisu imali ljudi ni opreme, a dotaknuo se.

- Profesor Đapo razmišlja o tome da ih tuži za klevetu. Te koji su to potpisali i napisali. Tko su oni da si mogu dopustiti ocjenu da jedan profesor fakulteta nema znanje, nema opremu i nema stručnost da provede nešto što je doveo u Hrvatsku? On je čovjek koji je inaugurirao 3D snimanje u Hrvatskoj. Argumentacija tužitelja je da je on u prepisci ljut na jedan eminentni dnevni list jer su objavili da nitko u Hrvatskoj ne predaje tehnologiju 3D snimanja, a to je njegov nastavni predmet na fakultetu. I to je tužitelju dokaz da nešto nije valjalo. Mislim, način kontaminacije u spisu je nevjerojatan. Sve dok tužitelji budu vodili istragu imat ćemo ovakve situacije. Treba istragu vratiti sucu istrage ili u policiju kao što je svugdje u svijetu, pa neka netko nadzire i kontrolira, neka ima objektivni odmak pri optuženju od onoga što, hajde bit ću odmjeren, piše - rekao je.

To nije jedino zbog čega Đapo razmišlja tužiti tužitelje za klevetu.

- Spominje se i druga firma, to je druga stvar zbog kojih ih misli tužiti za klevetu, jer je više toga dosta. Kontinuirano se insinuira da su oni nekakvi prikriveni vlasnici te tvrtke svog kolege kojeg poznaju godinama, u kojeg imaju povjerenja i kojeg su zato, kad se enormno povećao opseg posla shvatili da trebaju suradnju nečiju, pa su angažirali prvo njega kao ispomoć, a potom još jednu tvrtku iz Zagreba. Nisu suvlasnici ni te tvrtke što se insinuira niti te druge. Da to razjasnimo, oni to kategorički tvrde, a prema mom skromnom saznanju, obiđeni su praktički svi javni bilježnici koji su objasnili da ne postoji nikakav tajni ugovor o tajnom ortakluku ili tajnim vlasnicima firme, međutim taj se podatak u spisu, interesantno, ne spominje. A mi znamo iz određenih kontakata da su nam neki javni bilježnici potvrdili, neću imenovati koji, da se kod njih to bilo provjeravalo. Interesantno, dokazi koji idu u prilog osumnjičenicima se ne nalaze u spisu. Interesantno - zaključio je Vujasin.