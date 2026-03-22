VIDEO Ogroman kruzer uplovio u bakarski zaljev: 'Bilo je jako emotivno kad nas je pozdravio'

Bilo je jako emotivno. Dosta ljudi se okupilo i gledalo našeg prijatelja kako vozi veliki kruzer, ispričao nam je naš čitatelj. U nedjelju ujutro je, kako nam je ispričao, po prvi puta u povijesti u Bakarski zaljev uplovio kruzer tvrtke Saga naziva Spirit of Discovery.

Kruzer uplovio u bakarski zaljev | Video: Čitatelj 24sata

- Kapetan broda je naš mještanin Franko Papić. On je rođeni Bakranin koji već 20 godina živi na Kukuljanovu. Njemu je tvrtka Saga povodom njegovog rođendana i 10 godišnje obljetnice rada u kompaniji odlučila prepustiti da osmisli putovanje po želji. Naravno, odabrao je svoj zavičaj - ispričao nam je čitatelj.

Dodao je da je nakon Opatije i Rijeke kratko uplovio u Bakarski zaljev, da pozdravi Pomorsku školu Bakar koju je pohađao te Bakarac svoje rodno mjesto, nakon čega nastavlja krstarenje po Hrvatskoj obali.

- Ovo je jedna jako lijepa priča o ljubavi prema svom zavičaju - zaključio je čitatelj.

Kako je puhala bura, za svaki slučaj su se u zaljevu nalazili i remorkeri kako bi ga mogli okrenuti u slučaju da zaglavi u zaljevu.