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STRAŠAN POTRES U KOLUMBIJI

VIDEO Ogromne štete u Caliju, deseci zgrada potpuno uništeni

Piše HINA,
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VIDEO Ogromne štete u Caliju, deseci zgrada potpuno uništeni
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Foto: Reuters
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Najmanje 20 zgrada srušilo se u potresu u ponedjeljak u kolumbijskom gradu Caliju, a ljudi su ostali zarobljeni unutra, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder.

Ljudi su zarobljeni u srušenim zgradama, objavio je u ponedjeljak gradonačelnik Calija nakon razornog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio zemlju. Najmanje 20 zgrada srušilo se u potresu u ponedjeljak u kolumbijskom gradu Caliju, a ljudi su ostali zarobljeni unutra, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder.

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Potres u Kolumbiji VIDEO
Potres u Kolumbiji | Video: 24sata/Reuters

Grad je zatražio pomoć timova iz Bogote i Medellina u spašavanju, dodao je.

U potresu ima ozlijeđenih i značajne štete u priobalnom području uz Tihi ocean, kao i u gradu Pereiri, rekli su guverneri pokrajina nakon što se podrhtavanje osjetilo u glavnom gradu Bogoti i čak u Venezueli.

„Upravo smo doživjeli snažan potres u departmanu Choco. Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa. Iako je epicentar bio u blizini San Jose del Palmara, ima ozlijeđenih i značajne štete na zgradama u glavnom gradu Quibdu. Već provodimo procjenu štete i uskoro ćemo objaviti prvo službeno izvješće“, rekla je guvernerka Choca Nubia Carolina Cordoba-Curi na X-u.

Guverner susjedne pokrajine Risaralda, Juan Diego Patino, rekao je za lokalni Blu Radio da je u Pereiri, glavnom gradu pokrajine, „ozbiljna šteta na nekim zgradama“.

„Ono što se upravo dogodilo vrlo je ozbiljno. Slike su zaista šokantne, s ozlijeđenim ljudima i urušenim pročeljima zgrada“, rekao je.

Američki sustav upozorenja na cunami rekao je da nema opasnosti od njega.

People gather outside the Manizales Cathedral damaged in the aftermath of an earthquake, in Manizales
Foto: SOCIAL MEDIA

Kolumbijska geološka služba revidirala je magnitudu potresa na 7,4 i rekla da je njegova dubina bila na 96 km, umjesto 79 km koliko su vlasti izvorno izvijestile.

Kolumbijska Nacionalna služba za upravljanje rizikom od katastrofa objavila je da je u kontaktu s lokalnim vlastima kako bi utvrdila  štetu.

Državna uprava za zračni promet objavila je da je više zračnih luka oštećeno te je u njima obustavljen rad.

Gradonačelnik Bogote, Carlos Galan, rekao je da ​X nije bilo većih šteta u glavnom gradu.

Reutersovi svjedoci u venezuelanskoj pograničnoj državi Tachira i središnje-zapadnom gradu Barquisimetu izvijestili su da se potres tamo osjetio.

Venezuelu su u lipnju pogodila dva razorna potresa u kojima je poginulo više od 6000 ljudi, uglavnom na obali u blizini glavnog grada Caracasa.

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Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
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