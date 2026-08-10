VIDEO Ogromne štete u Caliju, deseci zgrada potpuno uništeni

Ljudi su zarobljeni u srušenim zgradama, objavio je u ponedjeljak gradonačelnik Calija nakon razornog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio zemlju. Najmanje 20 zgrada srušilo se u potresu u ponedjeljak u kolumbijskom gradu Caliju, a ljudi su ostali zarobljeni unutra, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder.

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Grad je zatražio pomoć timova iz Bogote i Medellina u spašavanju, dodao je.

U potresu ima ozlijeđenih i značajne štete u priobalnom području uz Tihi ocean, kao i u gradu Pereiri, rekli su guverneri pokrajina nakon što se podrhtavanje osjetilo u glavnom gradu Bogoti i čak u Venezueli.

„Upravo smo doživjeli snažan potres u departmanu Choco. Zabrinuti smo zbog naknadnih potresa. Iako je epicentar bio u blizini San Jose del Palmara, ima ozlijeđenih i značajne štete na zgradama u glavnom gradu Quibdu. Već provodimo procjenu štete i uskoro ćemo objaviti prvo službeno izvješće“, rekla je guvernerka Choca Nubia Carolina Cordoba-Curi na X-u.

Guverner susjedne pokrajine Risaralda, Juan Diego Patino, rekao je za lokalni Blu Radio da je u Pereiri, glavnom gradu pokrajine, „ozbiljna šteta na nekim zgradama“.

„Ono što se upravo dogodilo vrlo je ozbiljno. Slike su zaista šokantne, s ozlijeđenim ljudima i urušenim pročeljima zgrada“, rekao je.

Američki sustav upozorenja na cunami rekao je da nema opasnosti od njega.

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Kolumbijska geološka služba revidirala je magnitudu potresa na 7,4 i rekla da je njegova dubina bila na 96 km, umjesto 79 km koliko su vlasti izvorno izvijestile.

Kolumbijska Nacionalna služba za upravljanje rizikom od katastrofa objavila je da je u kontaktu s lokalnim vlastima kako bi utvrdila štetu.

Državna uprava za zračni promet objavila je da je više zračnih luka oštećeno te je u njima obustavljen rad.

Gradonačelnik Bogote, Carlos Galan, rekao je da ​X nije bilo većih šteta u glavnom gradu.

Reutersovi svjedoci u venezuelanskoj pograničnoj državi Tachira i središnje-zapadnom gradu Barquisimetu izvijestili su da se potres tamo osjetio.

Venezuelu su u lipnju pogodila dva razorna potresa u kojima je poginulo više od 6000 ljudi, uglavnom na obali u blizini glavnog grada Caracasa.