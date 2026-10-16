VIDEO Ogromni prosvjedi šire se Albanijom. Premijer Rama: Iza prosvjeda stoje strani akteri!

Albanski premijer Edi Rama u petak je osudio prisutnost "stranih aktera" koji stoje iza prosvjeda koji, prema njegovim riječima, imaju za cilj omesti projekt pristupanja Albanije Europskoj uniji.

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Pokretanje videa... VIDEO Prosvjedi u Albaniji | Video: 24sata/Reuters

Rama je pozvao na mir, nakon novih sukoba dan ranije između policije i maskiranih skupina, koji su se nastavili u petak.

Tisuće mladih Albanaca promarširale su u petak Tiranom, razbijajući pritom prozore i semafore, četvrtoga dana prosvjeda koji postaju sve nasilniji, a predvode ih studenti čiji je cilj prisiliti premijera na ostavku. Oni izražavaju nezadovoljstvo uvjetima obrazovanja i visinom školarina na sveučilištima.

Demonstracije, koje se šire zemljom, u četvrtak su u glavnom gradu prerasle u nerede. Prosvjednici su razbijali prozore, provalili u banku i sukobili se s policijom. Svemu ovomu prethodili su mjeseci uglavnom mirnih prosvjeda koje je vlada, prema riječima studenata, ignorirala.

"Guraju nas do krajnjih granica", rekao je 19-godišnji prosvjednik Enea, odbivši navesti prezime iz straha od uhićenja. Za Ramu je imao poruku: "Neka podnese ostavku što prije, prije nego što sve izgori."

Studenti optužuju dužnosnike za korupciju i zanemarivanje obrazovanja, a ogorčeni su i zbog prodaje netaknutih dijelova albanske obale radi izgradnje luksuznog odmarališta, projekta iza kojeg stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Ovi nemiri predstavljaju izazov za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat obećavši da će uvesti Albaniju u Europsku uniju, a cilj mu je dobiti članstvo već do 2028. godine. "Nećemo pokleknuti pred nasiljem", poručio je putem Facebooka.

Poduzetnici poručuju studentima da su uz njih

Studenti, od kojih su mnogi nosili maske, suočili su se s kordonom interventne policije ispred zgrade ministarstva obrazovanja. Neki mali poduzetnici spustili su zaštitne rešetke na svojim objektima, a na pročeljima su istaknuli poruke: "Uz vas smo. Nemojte uništavati naše poslovanje u gradu."

U obalnom gradu Lezhi policija se sukobila s prosvjednicima koji su na njih bacali kamenje. Prosvjedi su se proširili i na Elbasan, Skadar i Korču, gdje su demonstranti razbijali prozore i palili kante za smeće, izvijestili su lokalni mediji.

"Mirno prosvjedujemo već 140 dana, a nitko nas nije čuo. Stoga je ovo naša jedina prilika da nas se čuje i da ostvarimo prava koja zaslužujemo", rekla je 19-godišnja prosvjednica koja se predstavila samo kao Klea.

Analitičari: Svi resursi su u rukama oligarha

Politički analitičar Afrim Krasniqi rekao je da mlađe generacije ne vide budućnost u Albaniji. "Vide da su svi resursi u zemlji – politički, ekonomski, baš sve – u rukama oligarha", rekao je Reutersu.

Korupcijski skandali godinama narušavaju ugled Albanije, a analitičari kažu da je ta zemlja postala središte za kriminalne skupine koje peru novac stečen trgovinom drogom i oružjem, što otežava njezine napore za pristupanjem Europskoj uniji.

Ovi nemiri dio su šireg vala studentskog i učeničkog aktivizma u Europi, ističe Reuters.

U Francuskoj srednjoškolci već tjednima prosvjeduju i blokiraju škole, zahtijevajući više nastavnog osoblja i bolje uvjete.

Ističu da propadanje školskih zgrada i pretrpane učionice narušavaju kvalitetu obrazovanja.