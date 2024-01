VIDEO Olujno jugo stiglo je u Dalmaciju: Pogledajte scene iz Splita, na snazi žuti meteoalarm

SPLIT: Olujno jugo zapuhalo je danas u Dalmaciji. Na snimkama se vide kadrovi s popularne splitske plaže Duilovo, od jakog vjetra je more 'nemirno'... Zbog udara vjetra je danas za splitsku, riječku, gospićku i dubrovačku regiju na snazi žuti meteoalarm. Vrijeme danas bit će umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom. Na moru će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar, lokalno i olujno, javlja DHMZ. Za četvrtak najavljuju: Promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ponegdje s kišom, češćom na Jadranu i krajevima uz njega gdje može biti obilnija te praćena grmljavinom.