VIDEO Oni su bili heroji neba: Letjeli su nisko i u mraku noseći medicinsku opremu za Vukovar

Na sportskom aerodromu Aerokluba Osijek u subotu su obilježili 35. godišnjicu osnutka Prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Bila je to prva hrvatska zrakoplovna postrojba formirana u Domovinskom ratu, u listopadu 1991. godine. Osnivač voda bio je obučeni pilot MiG-a Marko Živković koji je tražio dozvolu za osnivanje voda kada je čuo da mu je brat poginuo u borbama u Vukovaru. Njemu su se ubrzo priključili i drugi piloti, želeći pomoći obrani Hrvatske, konkretno Vukovaru, u dostavi hrane i naoružanja braniteljima. Upravo je u tim akcijama Samostalni zrakoplovni vod Osijek, koji je djelovao u Operativnoj zoni Osijek, ali polijetao s improviziranih uzletišta oko Đakova, zabilježio najznačajniji doprinos.

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Piloti Marko Živković i Mirko Vukušić, Josip Hrgović i još neki isprva su obavljali izviđačke poslove, no ubrzo su letjeli i kako bi opkoljenom Vukovaru dostavljali opremu, medicinske potrepštine, oružje. Čak su kasnije improviziranim bombama, točnije plinskim bocama napunjenih eskplozivom tzv. bojler bombama, izvodili napade na neprijateljske položaje.

Letjeli su manjim sportskim zrakoplovima, ali i sporim poljoprivrednim avionima Antonov An-2. Imali su ih tri. Oni su bili pogodni za prijevoz sanduka s padobranom u kojima su bile potrepštine. U nešto manje od dva mjeseca hrabri su hrvatski letači obavili 35 borbenih letova tijekom kojih je izbačeno 68 bombi i 17 sanduka s dvije tone pomoći za Vukovar.



To su bili opasni letovi jer su morali letjeti po noći i nisko, kako bi ostali nevidljvi radarima, a niskim letom su bili laka meta sa zemlje.

- Vojska JNA bila je iznenađena tim hrvatskim borbenim aktivnostima iz zraka pa su čak iz Kragujevca doveli najskuplji raketni sistem koji su imali, a koji je mogao pogoditi takav avion. Pokušavajući oboriti hrvatske zrakoplovce ispalili su 16 raketa, od kojih su neke pale čak i u susjednu Mađarsku. No, jedna je ipak pogodila cilj, i to 2. prosinca 1991. godine kada je iznad Otoka pogođen An-2 u kojemu su poginuli i Živković i Vukušić, te padobranci Ante Plazibat i Rade Griva. U tim okolnostima vod je morao prestati s borbenim djelovanjima jer smo izgubili dva aviona - kazao je na obljetnici Vladimir Rajtar, umirovljeni brigadir, također pilot voda.

Iz tog perioda ostao je jedino treći Antonov koji već godinama stoji izložen kao eksponat na sportskom aerodromu u Osijeku.

Osijek: Obilježavanje godišnjice osnutka Prvog samostalnog zrakoplovnog voda | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Mi koji smo preživjeli možemo biti sretni - dodao je i istaknuo kako je to bio početak hrvatske avijacije.

- Obilježavamo ujedno i osnutak voda i memorijal slavonskih zrakoplovaca, znači sjećanje na naše poginule suborce. Poginulo nam je četiri suboraca. Osnovani smo po naredbi generala Tusa - kazao je Zlatko Tot, predsjednik Aerokluba Osijek.

Nakon polaganja vijenaca za poginule, održan je i aeromiting iznad Osijeka sa zrakoplovima pristiglim iz cijele Hrvatske, a vojni pilot Danijel Borović, predstavio je svoju knjigu u kojoj je opisao kako je i zašto, u veljači 1992. godine, kao pilot tadašnje JNA, MiG-om pobjegao iz vojarne u Bihaću u Hrvatsku.

Osijek: Obilježavanje godišnjice osnutka Prvog samostalnog zrakoplovnog voda | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Sletio sam na pulsku pistu brzinom od 300 kilometara na sat, po gustoj magli. To je bio riskantan let jer sam već ostajao bez goriva i u pitanju su bile sekunde - rekao je Borović koji je tim činom u Hrvatsku dovezao prvi nadzvučni borbeni zrakoplov. Taj je događaj označio početak ustroja eskadrile lovaca u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.