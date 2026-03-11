Na terasi istog kluba 3. listopada 2025. dva su počinitelja podmetnula požar, a kako potvrđuje policija, taj je slučaj riješen
VIDEO Opet gorio noćni klub u Virovitici: 'Strava, uništen je!'
Strašni prizori, izgleda da nema spasa ovom klubu. Šteta je jako velika, a nije prošlo ni par mjeseci otkad je prvi put gorio. Sve je uništeno, i izvana i unutra, priča nam čitatelj koji se zatekao na mjestu požara noćnog kluba u Virovitici. Virovitičko-podravska policija zaprimila je dojavu o požaru u kafiću i noćnom klubu Mr. Jack u Virovitici u 1.18 sati u srijedu. Policija je odmah stigla na mjesto događaja, a još uvijek provode očevid i utvrđuju sve okolnosti požara, priopćila je PU virovitičko-podravska.
U trenutku izbijanja požara u objektu nije bilo prisutnih osoba. Kako je Javna vatrogasna postrojba Virovitica potvrdila za ICV, požar je zahvatio terasu, dio krovišta iznad terase te ulaz u objekt. Uslijed visokih temperatura i dima, unutrašnjost je pretrpjela veliku štetu.
Policija podsjeća kako ovo nije prvi požar u ovom noćnom klubu. Naime, 3. listopada također je gorio, a požar su podmetnule tri osobe.
Slučaj je riješen, a trojicu su, uz kaznenu prijavu, predali nadležnom državnom odvjetništvu.
