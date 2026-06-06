VIDEO Opet veliki prosvjedi u Albaniji: Ljudi ne žele luksuzni resort povezan s Trumpovima

Ekološki aktivisti iz cijele zemlje i lokalno stanovništvo okupili su se u laguni Vjosa Narta, oko 150 km jugozapadno od Tirane, gdje je posljednjih dana bila pokrenuta gradnja. "Cijeli ovaj dio mora je zaštićeno područje. Uništavanje bi bilo kobno za bioraznolikost", rekla je za AFP Emiljona Puja, djelatnica u sektoru financija.

Na pješčanoj plaži okrenutoj prema azurnim vodama, neki su mahali crvenim albanskim zastavama, drugi su nosili napuhane ili papirnate izrezane plamence, koji su postali simbol pokreta, skandirajući "Otkažite projekt!"

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Pokretanje videa... VIDEO Stanovnici prosvjeduju protiv planiranog luksuznog projekta povezanog s Kushnerom u Albaniji | Video: 24sata/reuters

Incidenti su izbili na ovoj lokaciji tijekom prvog prosvjeda krajem svibnja nakon što je postavljena bodljikava žica kako bi se razgraničilo područje. Žica je u međuvremenu uklonjena. Ljudi su pohrlili tamo nakon što su na društvenim mrežama vidjeli videozapise koji prikazuju buldožere na plaži.

Tih strojeva nije bilo ni u subotu. Novinari AFP-a uočili su betonske temelje za ogradu na tlu, koji su također većim dijelom uklonjeni.

Foto: Florion Goga

Prosvjedi protiv ovog projekta, procijenjenog na oko 4 milijarde eura i povezanog s kćeri Donalda Trumpa, Ivankom Trump, i njezinim suprugom Jaredom Kushnerom, dobivaju na zamahu u balkanskoj zemlji.

Svakodnevni prosvjedi

Tisuće prosvjednika okuplja se svake večeri već gotovo tjedan dana u glavnom gradu Tirani kako bi osudili ono što smatraju planiranim uništavanjem velikih dijelova rezervata Vjosa Narta.

Ova obalna laguna dom je brojnim pticama selicama, uključujući plamence.

„Problem nije samo transparentnost ovog procesa, već i činjenica da je sve provedeno uz potpuno zanemarivanje ekološke važnosti ovog područja“, objašnjava Denisa Kasa, aktivistica albanske udruge za zaštitu okoliša PPNEA, naglašavajući da je to „jedno od najvažnijih mjesta bioraznolikosti na Mediteranu“.

Albanski premijer Edi Rama izjavio je u petak da „nema razloga za brigu“ i da projekt još nije odobren. Naglasio je da su „najbolji stručnjaci“ na svijetu „mobilizirani“ i da je cilj „stvoriti nešto jedinstveno“.

Foto: Fedja Grulovic

Jared Kushner je u ožujku 2024. potvrdio investicijski plan za preobrazbu otoka Sazana, bivše tajne vojne baze uz lagunu, u luksuznu turističku destinaciju.

No, od posjeta Ivanke Trump ovom području ove zime, u pratnji investitora, govori se i o izgradnji luksuznih hotela u laguni Vjosa Narta.

„Sada imamo 3.000 plamenaca u laguni. Možemo ih vidjeti danas, a sutra će izgraditi novi grad i novi zoološki vrt s pet flaminga. Za mene to nije ispravno“, žali se turistički vodič Ornold Bazaj.