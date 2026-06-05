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tisuće ljudi na ulici

FOTO Albanci bijesni zbog projekta Trumpova zeta: Naša zaštićena obala nije na prodaju!

Tisuće građana izašle su na ulice Tirane kako bi izrazile protivljenje velikom turističkom projektu povezanom s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,4 milijarde eura koja predviđa izgradnju luksuznog turističkog kompleksa na dosad netaknutoj albanskoj obali te otoku Sazanu.
Albanians protest over Kushner-linked luxury resort
Prema planovima investitora, resort bi mogao uključivati čak 10.000 hotelskih soba i vila, a podržavaju ga katarski i lokalni ulagači. | Foto: Florion Goga
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Prema planovima investitora, resort bi mogao uključivati čak 10.000 hotelskih soba i vila, a podržavaju ga katarski i lokalni ulagači. | Foto: Florion Goga
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