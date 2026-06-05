FOTO Albanci bijesni zbog projekta Trumpova zeta: Naša zaštićena obala nije na prodaju!

Tisuće građana izašle su na ulice Tirane kako bi izrazile protivljenje velikom turističkom projektu povezanom s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Riječ je o investiciji vrijednoj 1,4 milijarde eura koja predviđa izgradnju luksuznog turističkog kompleksa na dosad netaknutoj albanskoj obali te otoku Sazanu.
Prema planovima investitora, resort bi mogao uključivati čak 10.000 hotelskih soba i vila, a podržavaju ga katarski i lokalni ulagači.
| Foto: Florion Goga
Prema planovima investitora, resort bi mogao uključivati čak 10.000 hotelskih soba i vila, a podržavaju ga katarski i lokalni ulagači. |
Foto: Florion Goga
Prema planovima investitora, resort bi mogao uključivati čak 10.000 hotelskih soba i vila, a podržavaju ga katarski i lokalni ulagači.
| Foto: Florion Goga
Međutim, projekt je izazvao snažno protivljenje ekoloških udruga i dijela javnosti zbog lokacije koja se nalazi u blizini zaštićenog područja Vjosa-Narta, poznatog po bogatom biljnom i životinjskom svijetu.
| Foto: Florion Goga
Stručnjaci upozoravaju da bi gradnja mogla ugroziti staništa brojnih zaštićenih vrsta, uključujući plamence, sredozemne medvjedice i morske kornjače. Ornitologinja Ledi Selgjekaj istaknula je kako Albanija ima posebno važnu ulogu u očuvanju populacije plamenaca.
| Foto: Florion Goga
Naravno, vrlo je važno imati investicije u zemlji. Vrlo je važno za gospodarstvo, ali morate vrlo mudro odabrati gdje ćete graditi. Postoji razlog zašto se ovo područje naziva zaštićenim područjem - rekla je za Reuters.
| Foto: Florion Goga
Nezadovoljstvo građana dodatno je poraslo nakon što su na području planirane gradnje primijećeni građevinski strojevi i započeli pripremni radovi. Pokret protiv projekta ubrzo je dobio naziv "revolucija plamenaca", a prosvjednici su na ulicama Tirane nosili ružičaste balone i zahtijevali zaustavljanje projekta.
| Foto: Florion Goga
Albanija nije na prodaju. Albanija pripada albanskom narodu i mi odlučujemo što želimo ovdje raditi. Ne mogu neki korumpirani političari koji vode Albaniju odlučivati što će učiniti s našom imovinom, s albanskom prirodnom i kulturnom baštinom - izjavila je spisateljica Lindita Komani.
| Foto: Florion Goga
S druge strane, albanski premijer Edi Rama odbacuje optužbe da će projekt ugroziti okoliš. Tvrdi kako je riječ o politički motiviranoj kampanji koju dijelom potiču protivnici Donalda Trumpa te ističe da Albanija treba strane investicije kako bi nastavila gospodarski razvoj.
| Foto: Florion Goga
Da nije Jared, ne bi ih bilo briga što se događa u Albaniji - rekao je Rama.
| Foto: Florion Goga
Dodao je kako upravo strani investitori donose novac i razvoj zemlji te naglasio da je Albanija od njegova dolaska na vlast višestruko povećala gospodarski rast.
| Foto: Florion Goga
Premijer je također odbacio tvrdnje da će projekt uništiti prirodnu ravnotežu područja te poručio da će se svi radovi provoditi uz poštivanje ekoloških standarda.
| Foto: Florion Goga
Ovo neće biti moj Mar-A-Lago - rekao je Rama odgovarajući na pitanje hoće li luksuzni resort postati mjesto održavanja važnih političkih skupova.
| Foto: Florion Goga
Projekt je prvi put predstavljen 2024. godine kao dio šire investicijske strategije Jareda Kushnera na Balkanu. Dok ga zagovornici vide kao priliku za razvoj turizma i nova radna mjesta, protivnici upozoravaju da bi cijenu mogao platiti jedan od posljednjih očuvanih prirodnih bisera albanske obale.
| Foto: Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga