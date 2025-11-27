Obavijesti

NEKI OTOCI SU ODSJEČENI

DRAMATIČNA SNIMKA Evo kako se trajekt Hrvat bori s burom!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMATIČNA SNIMKA Evo kako se trajekt Hrvat bori s burom!
Foto: Dalmacija Danas

Na otoku Rabu, kod trajektnog pristaništa Mišnjak brodovi su privezani zbog orkanske bure

 DHMZ je izdao za četvrtak upozorenje za cijeli Jadran. Najgore je podno Velebita gdje su orkanski udari bure, ali niti u ostatku Jadrana nije ništa bolje. Zbog olujnog vjetra, neki su otoci odsječeni od kopna, piše Dalmacija Danas. 

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mjestimice udare bure 35-65, na sjevernom Jadranu do 80, podno Velebita do 100 čvorova. Na otvorenom moru južnog Jadrana te na krajnjem jugu ponegdje udari juga i istočnog vjetra 35-45 čvorova. More ponegdje 5, na otvorenom sjevernog Jadrana moguće 6.

Trajekt Hrvat isplovio je na more, a dramatična snimka prikazuje kako se bori s valovima na ulasku u Supetar.

Na otoku Rabu, kod trajektnog pristaništa Mišnjak brodovi su privezani zbog orkanske bure.

- Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme - objavio je HAK.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

  • trajektne linije: Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen
  • katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad i Ubli-Korčula-Dubrovnik
  • brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak

   

