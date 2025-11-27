DRAMATIČNA SNIMKA Evo kako se trajekt Hrvat bori s burom!

DHMZ je izdao za četvrtak upozorenje za cijeli Jadran. Najgore je podno Velebita gdje su orkanski udari bure, ali niti u ostatku Jadrana nije ništa bolje. Zbog olujnog vjetra, neki su otoci odsječeni od kopna, piše Dalmacija Danas.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mjestimice udare bure 35-65, na sjevernom Jadranu do 80, podno Velebita do 100 čvorova. Na otvorenom moru južnog Jadrana te na krajnjem jugu ponegdje udari juga i istočnog vjetra 35-45 čvorova. More ponegdje 5, na otvorenom sjevernog Jadrana moguće 6.

Trajekt Hrvat isplovio je na more, a dramatična snimka prikazuje kako se bori s valovima na ulasku u Supetar.

Na otoku Rabu, kod trajektnog pristaništa Mišnjak brodovi su privezani zbog orkanske bure.

- Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme - objavio je HAK.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak i Prizna-Žigljen

katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad i Ubli-Korčula-Dubrovnik

brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak