POZNATO GDJE ĆE VOZITI

VIDEO Ovako će izgledati novi električni bus ZET-a u Zagrebu, imaju doseg oko 330 kilometara

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Ovako će izgledati novi električni bus ZET-a u Zagrebu, imaju doseg oko 330 kilometara
43
Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljanje novih električnih autobusa ZET-a 07:35
Predstavljanje novih električnih autobusa ZET-a | Video: 24sata/pixsell

Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon
Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon
Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zagreb prvi u Hrvatskoj uvodi velike električne autobuse u javni prijevoz

Na konferenciji su predstavljena i dva nova električna autobusa Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), čime je završena testna faza elektrifikacije voznog parka. Direktor ZET-a Marko Bogdanović rekao je da autobusi imaju doseg od oko 330 kilometara te da će voziti na linijama prema Jarunu i Sljemenu. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da Zagreb prvi u Hrvatskoj uvodi velike električne autobuse u javni prijevoz te da su u tijeku nabave za još 70 vozila, vrijedne oko 50 milijuna eura, koje se financiraju iz europskih fondova.

Dodao je da se paralelno ulaže u izgradnju punionica u Podsusedu i na istočnom dijelu grada, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno i 20 novih tramvaja proizvedenih u Končaru.

"Cilj nam je u idućih deset godina u potpunosti elektrificirati autobusni vozni park i značajno smanjiti zagađenje zraka u Zagrebu", poručio je Tomašević.

Komentari 1
