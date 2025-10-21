VIDEO Ovako će izgledati novi električni bus ZET-a u Zagrebu, imaju doseg oko 330 kilometara

Upravno vijeće Doma zdravlja Zagreb Zapad imenovalo je Lidiju Hrastić-Novak vršiteljicom dužnosti ravnateljice, a nakon nedavnog uhićenja bivše ravnateljice zbog sumnje na nepravilnosti u obnovi zgrade, izvijestio je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Rekao je kako je Hrastić-Novak imenovana na izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća, te je pojasnio da on ne sudjeluje u izboru ravnatelja. "Ne sudjelujem u izboru ravnatelja, to je ovlast Upravnog vijeća, a po zakonu o zdravstvenoj zaštiti ne dajem ni suglasnost na njihovu odluku", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare Gradske uprave.

Dodao je i kako je Grad u potpunosti surađivao s istražnim tijelima nakon pokrenute istrage EPPO-a u slučaju obnove dijela zgrade Doma zdravlja u Vrtlarskoj ulici 1a, koja se financira iz gradskog i europskog novca.

"Zainteresirani smo da se sve okolnosti do kraja razjasne i da osobe koje su počinile kaznena djela za to i odgovaraju", kazao je Tomašević.

Na pitanje o nadzoru koji je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula zbog objave prijedloga liste reda prvenstva za dodjelu gradskih stanova, Tomašević je rekao da postoji pravna osnova za objavu jer je riječ o odluci Gradske skupštine.

"Sve tražene dokumente dostavit ćemo Agenciji", rekao je, dodavši da su u drugim gradovima, poput Splita, objavljivani i osjetljiviji podaci bez reakcije AZOP-a.

Dolenec: Grad uložio više od 5 mil. eura u zaštitare i sigurnost

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec govorila je o vršnjačkom nasilju i nedjeljnom prosvjedu roditelja u zagrebačkoj Dubravi, istaknuvši važnost međusektorske suradnje škola, policije, socijalne skrbi i Grada Zagreba.

Ministarstvo obrazovanja, dodala je, osigurava zapošljavanje između 200 i 300 operativnih djelatnika za sigurnost u školama, a onima koji su prethodno koristili vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje platit će dodatno školovanje za to novo radno mjesto.

"Sve škole u Dubravi imaju unutarnji i vanjski videonadzor te svu potrebnu tehničku opremu za sigurnost učenika", rekla je. Dodala je da je Grad ove godine uložio više od pet milijuna eura u zaštitare i sigurnosnu opremu te da se u škole uvodi između 200 i 300 novih operativnih djelatnika za sigurnost, čije će školovanje Grad sufinancirati.

Zagreb prvi u Hrvatskoj uvodi velike električne autobuse u javni prijevoz

Na konferenciji su predstavljena i dva nova električna autobusa Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET), čime je završena testna faza elektrifikacije voznog parka. Direktor ZET-a Marko Bogdanović rekao je da autobusi imaju doseg od oko 330 kilometara te da će voziti na linijama prema Jarunu i Sljemenu. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da Zagreb prvi u Hrvatskoj uvodi velike električne autobuse u javni prijevoz te da su u tijeku nabave za još 70 vozila, vrijedne oko 50 milijuna eura, koje se financiraju iz europskih fondova.

Dodao je da se paralelno ulaže u izgradnju punionica u Podsusedu i na istočnom dijelu grada, a do kraja godine u promet bi trebalo biti pušteno i 20 novih tramvaja proizvedenih u Končaru.

"Cilj nam je u idućih deset godina u potpunosti elektrificirati autobusni vozni park i značajno smanjiti zagađenje zraka u Zagrebu", poručio je Tomašević.