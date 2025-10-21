Europski put hrvatske košarke: Imamo više predstavnika nego ikad prije, ali daleko su od elite

Sezona 2025./2026. donijela je hrvatskoj klupskoj košarci posve novu perspektivu na europskoj karti. Nakon godina u kojima su domaći klubovi uglavnom igrali u okviru regionalne ABA lige, čak pet hrvatskih momčadi odlučilo je potražiti svoje mjesto u europskim natjecanjima. U FIBA-inu Europe Cupu nastupaju Cibona i Cedevita Junior, dok u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi (ENBL) igraju Alkar, Dinamo i Dubrava.

U Europi trenutačno postoji pet službenih međunarodnih košarkaških natjecanja. Organizacija Euroleague Basketball vodi dva, FIBA Europe upravlja s dva, a jedno je pod pokroviteljstvom FIBA-e. Klubovi uz europska natjecanja redovito nastupaju i u svojim nacionalnim ili regionalnim ligama, a plasman ostvaruju prema uspjehu iz prethodne sezone.

Na vrhu europske piramide nalazi se EuroLeague, najprestižnije i najjače klupsko natjecanje na Starom kontinentu, koje okuplja 20 ponajboljih europskih momčadi. Slijedi EuroCup, koji također održava organizacija Euroleague Basketball i čini njezinu drugu razinu. Dva finalista EuroCupa izravno stječu pravo nastupa u idućoj sezoni Eurolige.

Treću razinu zauzima Liga prvaka, najvažnije Fibao natjecanje koje je pokrenula 2016. godine. Ispod njega je Europe Cup, koji okuplja klubove iz četrdesetak zemalja i u kojem sudjeluju momčadi koje nisu izborile nastup u Ligi prvaka. Peti europski rang zauzima European North Basketball League (ENBL), natjecanje osnovano 2021. godine koje okuplja klubove iz različitih dijelova Europe. Iako po kvaliteti zaostaje za Europe Cupom, ENBL se posljednjih godina profilirao kao privlačno natjecanje za klubove koji žele međunarodno iskustvo bez velikih troškova i pritiska rezultata.

Cibona i Cedevita Junior u Europe Cupu

Cibona je izborila povratak u Europu kroz kvalifikacije za Europe Cup. U dvoboju s Prievidzom slavila je u Zagrebu 91-83, a iako je u uzvratu u Slovačkoj izgubila 101-94, ukupni rezultat donio joj je prolaz u skupinu. Klub je time simbolično zatvorio jedno razdoblje, istupio iz ABA lige, u kojoj je prošle sezone pao u drugu razinu, i okrenuo se isključivo europskom putu. U prvom kolu Europe Cupa Cibona je u Draženovu domu svladala kosovski Baškimi 93-79, a danas na istom parketu dočekuje francuski Dijon. U Zagreb stiže momčad puna poznatih imena: veteran David Holston, slovenski reprezentativac Gregor Hrovat i iskusni Charles Kahudi, vlasnik svjetske bronce i niza europskih medalja s Francuskom.

Za razliku od Cibone, Cedevita Junior nije prolazila kvalifikacije. Mladi zagrebački klub izravno se plasirao u skupinu Europe Cupa i u prvom kolu oduševio pobjedom nad makedonskim Pelisterom 94-76. Tom je pobjedom odmah preuzeo vrh skupine D, a već ove srijede očekuje ga prvo europsko gostovanje i utakmica protiv ciparskog Keravnosa. Za Cedevitu Junior ovo je prilika da potvrdi status najstabilnijeg hrvatskog projekta posljednjih godina i pokaže da se može ravnopravno nositi s etabliranim europskim klubovima.

Alkar, Dinamo i Dubrava u ENBL-u

Osim Cibone i Cedevite Junior, tri hrvatska kluba sudjeluju u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi (ENBL), natjecanju koje je u kratkom vremenu postalo privlačna alternativa Fibinim kupovima. Zbog velikog interesa hrvatskih klubova, Hrvatski košarkaški savez organizirao je poseban turnir kako bi odlučio tko će predstavljati zemlju u ENBL-u. U Liburnia Cupu igrali su Kvarner, Dubrava, Šibenka, Dinamo, Zabok i Alkar. Finalisti turnira, Dinamo i Alkar, izborili su nastup u natjecanju, dok je Dubrava dobila dodatnu pozivnicu jer je samostalno dogovorila sudjelovanje. Tako Hrvatska ove sezone ima tri predstavnika u petorazrednom europskom natjecanju.

Sinjski Alkar debitirao je u Europi porazom u Rumunjskoj od Voluntarija 92-72. No već danas ima priliku za iskupljenje. U povijesnom trenutku za grad Alke na domaćem parketu dočekuje engleski Bristol Flyers. To je prvi put da će jedan europski klupski susret biti odigran u Sinju, što za lokalnu zajednicu ima posebno značenje.

Košarkaši Dinama Zagreb ispisali su najljepšu stranicu povijesti. U debiju na europskoj sceni, u dvorani Košarkaškog centra Dražen Petrović, zagrebački Plavi pobijedili su Slovan iz Bratislave 108-105 nakon prave drame i utakmice s čak 213 poena. Momčad je ostvarila san o kojem su generacije navijača maštale, a početkom studenoga čeka je novi izazov protiv kosovske Prishtine.

Dubrava je početkom listopada odigrala prvu europsku utakmicu i tijesno izgubila od Spartaka iz Plevena 83-82. Ipak, momčad je ostavila vrlo dobar dojam, a prvu pobjedu pokušat će ostvariti ovog tjedna, kada u Zagrebu dočekuje kosovsku Peju. Ta bi utakmica mogla usmjeriti daljnje natjecanje i potvrditi Dubravu kao ozbiljnog europskog sudionika.

Iako Hrvatska ove sezone nema predstavnika u Euroligi, Eurokupu ni Fibinoj Ligi prvaka, broj klubova koji su se okrenuli europskim natjecanjima pokazuje novu ambiciju domaće košarke. Pet hrvatskih klubova ima zajednički cilj: vratiti hrvatsku košarku na europsku kartu kroz natjecanja koja omogućuju razvoj i nude odmak od regionalnih liga, gdje su naši klubovi posljednjih godina bili samo promatrači koji se ne mogu nositi s velikim ulaganjima u srpske klubove što ih financira državni proračun. Ako zadrže entuzijazam i kontinuitet, hrvatski klubovi mogli bi već za nekoliko sezona ponovno pokucati na vrata elitnih europskih liga.