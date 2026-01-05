VIDEO Ovako je Maduro plesao par dana prije uhićenja 'To je za Trumpa bio okidač, poludio je'

U svijetu visoke politike, gdje se odluke o ratu i miru donose iza zatvorenih vrata, rijetko kada jedan naizgled trivijalan događaj postane okidač za vojnu akciju. Ipak, prema tvrdnjama više izvora iz Bijele kuće, upravo se to dogodilo u slučaju Venezuele.

Dok su napetosti između Washingtona i Caracasa rasle, kap koja je prelila čašu za američkog predsjednika Donalda Trumpa nije bila vojna prijetnja ili diplomatski incident, već plesni nastup venecuelanskog predsjednika Nicolása Madura, protumačen kao čisto izrugivanje.

#Venezuela ♬ original sound - Al Arabiya English @alarabiya_eng Venezuelan President Nicolas Maduro dances alongside his wife during the opening of the International School for Women’s Leadership in Maracay, Venezuela. The music features a remix of Maduro’s past speeches calling for peace, including lyrics saying “No to a crazy war,” as tensions continue to rise between Venezuela and the US. #Maduro

Dva izvora upoznata s povjerljivim raspravama u Bijeloj kući potvrdila su za The New York Times da je to bio "jedan plesni pokret previše". Madurova javna nonšalancija i učestali plesni nastupi uvjerili su Trumpov tim da ih venecuelanski vođa ne shvaća ozbiljno i da testira granice njihova strpljenja.

Ples kao odgovor na ultimatum

Krajem prosinca, situacija je dosegla kritičnu točku. Trumpova administracija dala je Maduru ultimatum: odstupiti s vlasti i prihvatiti egzil u Turskoj. Maduro je ponudu glatko odbio. Nekoliko dana kasnije, Sjedinjene Države izvele su zračni napad na venecuelansku luku za koju su tvrdile da je povezana s krijumčarenjem droge. Bio je to jasan znak upozorenja, no Madurov odgovor bio je sve samo ne očekivan.

Umjesto zabrinutosti, venecuelanski predsjednik ponovno se pojavio na državnoj televiziji. Dok su pristaše mahale zastavama, Maduro se na pozornici studentskog skupa u Caracasu njihao i skakao uz zvukove glasnog elektroničkog remiksa vlastitog govora. U pozadini je odzvanjala snimka njegovog glasa na engleskom: “No war, no crazy war, no, no, no. Peace, peace, yes peace.” (Nema rata, nema ludog rata, ne, ne, ne. Mir, mir, da miru.). Bio je to prizor koji je u Bijeloj kući, gdje se društvene mreže i medijski istupi pomno prate, doživljen kao izravna provokacija.

Krađa Trumpovog zaštitnog znaka

Ironično, upravo je Donald Trump ples učinio svojim zaštitnim znakom na političkim skupovima. Njegovo pumpanje šakama i njihanje kukovima uz pjesmu "YMCA" postalo je toliko poznato da je dobilo vlastitu stranicu na Wikipediji, a kopirali su ga čak i igrači NFL-a. Maduro ne samo da je plesao, već je, prema nekim izvorima, počeo oponašati i Trumpove prepoznatljive pokrete, poput dvostrukog stiskanja šaka.

Ovaj čin viđen je kao osobna uvreda. Trump, koji je navodno bio sve frustriraniji snimkama Madurovih nastupa, privatno je suradnicima govorio kako je venecuelanski predsjednik "neozbiljan". Dylan Goforth, izvršni urednik The Frontiera, ponudio je jednostavniju teoriju: Maduro je "krao Trumpov stil i zbog toga je morao otići".

Odluka je pala. U subotu prije zore, elitna američka jedinica Delta Force izvela je brzi upad u Caracas. Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni su i prebačeni u New York kako bi se suočili s optužbama za narkoterorizam, urotu za uvoz kokaina i posjedovanje oružja, podignutima još 2020. godine.

Čak i nakon uhićenja, Maduro je zadržao svoj prkosni stav. Snimke prikazuju kako po dolasku u ured DEA-e agentima ležerno dobacuje "Sretna Nova godina" i pozira s podignutim palčevima dok čeka transport u pritvor.