UBILI GA U MASOVNOJ GROBNICI

VIDEO Ovo je bio posljednji izvještaj Siniše Glavaševića

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Vukovarski novinar Siniša Glavašević svjedočio je o užasima rata i zlodjelima u Vukovaru. Javljao je cijeloj Hrvatskoj, ali i svijetu o tome što se događa u gradu. 

Nakon što je grad pao, četnici su Glavaševića odveli iz vukovarske bolnice i od tada mu se izgubio svaki trag. Naknadno je utvrđeno da je ubijen i pokopan u masovnoj grobnici na Ovčari 20. studenog, a ekshumiran je i identificiran u veljači 1997. godine.

HRT je objavio njegov zadnji izvještaj, netom prije pada Vukovara.

"Nema razloga za čekanje s evakuacijom, jer su u Vukovaru ostali samo civili po skloništima, za Kroniku dana javlja Siniša Glavašević.

Maratonski pregovori, koji su počeli još jučer i imali svoje uspone i padove, na radost petnaest tisuća preživjelih odraslih osoba i dvije tisuće djece, polako ulaze u svoju završnicu.

Europska mirovna misija nije ušla u grad, iako se to očekivalo, ali sudeći po posljednjim telefonskim razgovorima s gospodinom Budišom, Granićem i Tusom postoje realne mogućnosti da evakuacija uz prisustvo mirovnjaka počne još sutra.

No, ne treba zaboraviti i na ranije pokušaje realizacije nekih dogovora, koji su nužno bili kompliciraniji.

Svi stoga sa strepnjom očekuju daljnji razvoj događaja i nadaju se da će uskoro vidjeti konvoj.

Slika Vukovara u 22. satu 87. dana ostat će svjedocima ovog vremena zauvijek u sjećanju.

Avetinjski prizori nižu se do beskraja, miris paljevine. Pod nogama se osjećaju ostaci trupovlja, građevinskog materijala, stakla, ruševine i jeziva tišina.

Istovremeno, liječnici u vukovarskoj bolnici bore se s mnogim nedaćama.

Od velikog broja ranjenika, od kojih je tri stotine težih i oko četiristo nešto pokretnijih, mnogih civila, koji su ovdje našli utočište, do strašnih rana kakve su snašle pet i pol mjesečnu bebu, koju je danas u poslijepodnevnim satima operirao doktor Tomislav Vlahović. Od ostataka granate tom djetetu je veoma stradalo bedro i natkoljenica. Slično se dogodilo i četiri i pol godišnjoj djevojčici, kojoj je granata smrskala rame.

Još nedavno smo javljali o stradanju jedne buduće majke i njena nerođena djeteta.

Breme takvih slučajeva civilizacija nije u stanju podnijeti. Plinska gangrena, svi se ovdje nadaju, neće više nikad carevati medicinom.

A ovoga trenutka dobivam i podatke o završenim pregovorima. Konvoj kreće sutra u 10 sati, imat će kapacitet 600 pacijenata. Ići će relacijom: Vukovarska bolnica, Priljevo, Lužac, Bogdanovci, Marinci, Zidine, Nuštar.

U civilnim skloništima naselja Borovo sutra će također biti uspostavljen kontakt, gdje ima negdje oko dvije stotine ranjenika i također će biti priključeni evakuaciji stanovništva u sljedećim danima.

