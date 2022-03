VIDEO Ovo je F-16 koji će čuvati hrvatsko nebo: Ima super-radar koji sam prati opasne objekte...

Andrej Plenković rekao je da danas u Hrvatsku stižu dva američka borbena aviona F-16 kako bi dali potporu sigurnosti Hrvatskoj. Dodao je kako je to dokaz da smo u tijesnoj komunikaciji sa saveznicima koji su, kako tvrdi Plenković, zabrinuti zbog letjelice koja je preletjela više od 1000 kilometara i pala na glavni grad Hrvatske.

- Ti F-16 dolaze na naš zahtjev temeljem suradnje koja postoji s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom - rekao je Plenković i dodao da će dva američka borbena aviona biti u Hrvatskoj nekoliko dana.

Nedavno nam je Francuska posudila superavion Hawkeye E2C, američki taktički avion za rano upozoravanje, a sad ćemo imati i F-16. Inače, ti avioni spominjali su se i kao jedan od izbora kad smo kupovali avione.

Na kraju smo se odlučili za rabljene francuske borbene avione Rafale koji bi u Hrvatsku trebali stići 2024. godine.

Ovo su F-16 koji će čuvati naše nebo

F-16, punog imena General Dynamics F-16 Fighting Falcon, američki je višenamjenski borbeni zrakoplov četvrte generacije. Zbog iznimne prilagodljivosti u svojim eskadrilama osim Amerike imaju ga čak 24 zemlje u svijetu.

Lovac za blisku zračnu borbu

Smatraju ga najsigurnijim lovcem koji je i najuspješniji izvozni američki borbeni avion zapada s preko 4000 proizvedenih primjeraka.

- F-16 je lovac za blisku zračnu borbu. Bio je prvi zapadni lovac s fly by wire (FBW) sustavom upravljanja, zbog čega su ga u početku zvali 'električni mlažnjak'. Svaka nova inačica (primjerice, američke oznake Block+broj odnosila se na neke mehaničke i/ili elektronička unaprijeđenja, primjerice posljednja inačica nazvana F-16 Block 70/72 Viper uključuje i radar AESA (Active Electronically Scanned Array), odnosno snažnim računalom kontroliranu faznu rešetku čiji svaki senzor-radarski element ako "uoči objekt koji bi mogao predstavljati cilj", nastavlja sam praćenje istog pomoću računala koje samo taj radarski senzor-element usmjerava na praćenje sumnjivog objekta, bez usmjeravanja čitave antene radara, uz upozorenje na sučelju pilot-zrakoplov, gdje može usmjeriti čitav radar prema nepoznatom objektu kako bi ga što lakše i što žurnije prepoznao. S obzirom na to da se AESA radarska antena sastoji od više stotina malih radarskih modula sastavljenih od elektroničkih sklopova za odašiljanje/primanje signala -TRM (transmit/receive module), možemo reći da svaki pojedinačni modul "skenira svoj dio neba" i ako registrira nepoznati objekt, on o "pronalasku" može izvijestiti sustav i predati ga glavnom radaru u cilju dalnjeg praćenja istog - piše Wikipedia.

Pilot 'leži' pod kutom od 30 stupnjeva

- U kabini pilot doslovno "leži" pod kutom od 30° što mu uvelike olakšava nositi se s G-silama (i pozitivnim i negativnim), samo sjedište u zero=zero izbacivom sjedištu ACES II DMS (Dynamic Motion Seats), svi noviji modeli F-16 i jednosjedi i dvosjedi imaju širokokutni Head-Up Display (HUD - inače "prozirni" prikaznik za borbu svih najvažnijih parametara rada zrakoplova, naoružanja, visine, horizonta, itd.) i a iznad pilotovih nogu nalaze se dva višenamjenska prikaznika u boji MFD 8"×6".

Sustav HOTAS

Kabina ima kapljičasti pokrov čija odlika je izvrsna vidljivost u svim pravcima pilotske kabine bez bilo kakvih smetnji (okvir i sl.) u vidnom polju radi bolje preglednosti pilotova vidokruga.

Upravljačka palica nalazi se na desnoj strani, a palica za dodavanje brzine i neke druge funkcije nalazi se na lijevom dijelu kabine, i obje palice dio su objedinjnog sustava HOTAS (Hands On Throttle and Stick), tj.pilot može u borbi obje ruke stalno držati na lijevoj palici kojom povećava ili smanjuje brzinu i upravlja komunikacijskom opremom, dok desnim "joystickom" upravlja zrakoplovom, naoružanjem, mamcima i sl. Svi modovi radara i drugih prikaznika mogu se aktivirati i gumbima i prekidačima na lijevoj i desnoj palici (a mogu i drugačije), zato je sustav HOTAS u trenutcima bliske borbe i donošenj brzinskih odluka (Dogfight) nezamjenjiv.

Top i dva projektila kratkog dometa

- F-16 je opremljen topom 20mm M61 Vulcan u lijevom korijenu krila te s barem dva Aim-9 Sidewinder projektila kratkog dometa, po jedan na nosačima koji se nalaze na vrhu oba krila. Ispod svakog krila su tri podvjesne točke na kojima se može nositi širok raspon projektila zrak-zrak i zrak-zemlja te nenavođenih raketa i bombi, uključujući i pametne bombe. Razvijen da bude jeftina okosnica ratnog zrakoplovstva. Iako jednostavniji i lakši od svojih prethodnika, upotrebom napredne elektronike i aerodinamičkih rješenja uključujući i FBW sustav zrakoplov ima vrlo dobru pokretljivost i osobine te može letjeti i po danu i po noći - piše na Wikipediji.

Tehničke karakteristike

Letne karakteristike

Tko ih sve ima u svijetu

Američko ratno zrakoplovstvo (USAF) i četiri originalna američka NATO partnera (Belgija, Nizozemska, Norveška i Danska) primarni su korisnici F-16 Fighting Falcon lovca. F-16 Fighting Falcon, ili skraćeno F-16, je za razliku od drugih lovaca iz serije F (F-22, F-35), osim korištenja u vlastitoj vojsci, namijenjen i inozemnoj prodaji.

Tako se F-16 koristi u 25 zemalja širom Svijeta, 6 zemalja su potencijalni budući korisnici, dok su samo dvije zemlje otkazale mogućnost kupnje. Također, mnogi korisnici F-16, nastoje svoje stare lovce zamijeniti novim zrakoplovima F-16. Budući da USAF stalno nadograđuje F-16, stariji modeli zrakoplova se prodaju jer se smatraju zastarjelima, obrambenim viškom ili se rastavljaju kako bi se od njih dobili rezervni dijelovi. Američko ratno zrakoplovstvo koristi 1245 zrakoplova.

Belgija je (uz Nizozemsku) najveći kupac F-16 zrakoplova od svih američkih NATO partnera, ali je i primarni proizvođač istih u sklopu partnerstva. Belgija je u prvoj narudžbi početkom 1979. naručila 116 F-16A i F-16 B zrakoplova.

Zrakoplovi su isporučeni 1985. Druga narudžba obuhvaćala je 44 F-16A-15OCU i F-16B-15OCU zrakoplova koji su u potpunosti isporučeni 1991.

Danska je, kao i Norveška, najmanji korisnik F-16 zrakoplova unutar američkog NATO partnerstva. Dansko kraljevsko ratno zrakoplovstvo naručilo je 77 zrakoplova, piše Wikipedia.