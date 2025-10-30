Iz SNV-a su pustili na presici snimku sa suđenja za zločine u Jasenovcu
VIDEO Ovo je snimka u kojoj krvnik iz Jasenovca govori o streljanju: 'Takve su naredbe'
Srpsko narodno vijeće (SNV) na današnjoj je presici najavilo podnošenje kaznene prijave protiv Igora Vukića i ostalih sudionika okruglog stola zbog javnog odobravanja i umanjivanja zločina počinjenih u ustaškom logoru Jasenovac.
Iz SNV-a su pustili na presici snimku sa suđenja za zločine u Jasenovcu.
To je sudski proces o Ljubi Milošu, jednom od jasenovačkih krvnika, koji je bio u Zagrebu 1948. Miloš je bio ustaški bojnik i jedan od zapovjednika u logoru Jasenovac.
- Ja sam imao slučaj da se sjećam da sam deset do petnaest puta ne samo ubio nego i dao inicijativu da bi drugi ubijali, rekao je Miloš na suđenju.
- Sve zbog nekih prekršaja i općenito, jer je takvo naređenje bilo od strane Luburića.
