VIDEO Ovo je snimka u kojoj krvnik iz Jasenovca govori o streljanju: 'Takve su naredbe'

Srpsko narodno vijeće (SNV) na današnjoj je presici najavilo podnošenje kaznene prijave protiv Igora Vukića i ostalih sudionika okruglog stola zbog javnog odobravanja i umanjivanja zločina počinjenih u ustaškom logoru Jasenovac.

Suđenje Ljubi Milošu

Iz SNV-a su pustili na presici snimku sa suđenja za zločine u Jasenovcu.

To je sudski proces o Ljubi Milošu, jednom od jasenovačkih krvnika, koji je bio u Zagrebu 1948. Miloš je bio ustaški bojnik i jedan od zapovjednika u logoru Jasenovac.

- Ja sam imao slučaj da se sjećam da sam deset do petnaest puta ne samo ubio nego i dao inicijativu da bi drugi ubijali, rekao je Miloš na suđenju.

- Sve zbog nekih prekršaja i općenito, jer je takvo naređenje bilo od strane Luburića.