Obavijesti

News

Komentari 0
SUDSKI PROCES

VIDEO Ovo je snimka u kojoj krvnik iz Jasenovca govori o streljanju: 'Takve su naredbe'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ovo je snimka u kojoj krvnik iz Jasenovca govori o streljanju: 'Takve su naredbe'
Foto: Srpsko narodno vijeće

Iz SNV-a su pustili na presici snimku sa suđenja za zločine u Jasenovcu

Srpsko narodno vijeće (SNV) na današnjoj je presici najavilo podnošenje kaznene prijave protiv Igora Vukića i ostalih sudionika okruglog stola zbog javnog odobravanja i umanjivanja zločina počinjenih u ustaškom logoru Jasenovac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Suđenje Ljubi Milošu 01:21
Suđenje Ljubi Milošu | Video: Srpsko narodno vijeće

Iz SNV-a su pustili na presici snimku sa suđenja za zločine u Jasenovcu.

To je sudski proces o Ljubi Milošu, jednom od jasenovačkih krvnika, koji je bio u Zagrebu 1948. Miloš je bio ustaški bojnik i jedan od zapovjednika u logoru Jasenovac.

SKANDAL U SABORU Pupovac najavio da će tužiti Vukića i ostale zbog sramotnih izjava o logoru u Jasenovcu!
Pupovac najavio da će tužiti Vukića i ostale zbog sramotnih izjava o logoru u Jasenovcu!

- Ja sam imao slučaj da se sjećam da sam deset do petnaest puta ne samo ubio nego i dao inicijativu da bi drugi ubijali, rekao je Miloš na suđenju.

- Sve zbog nekih prekršaja i općenito, jer je takvo naređenje bilo od strane Luburića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025