Obavijesti

News

Komentari 17
NEVJEROJATNO

VIDEO Ovo je tip koji je skočio s Dalmatia Towera u Splitu na krov auta. Obrisao ga rukom

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Ovo je tip koji je skočio s Dalmatia Towera u Splitu na krov auta. Obrisao ga rukom
8
Foto: Čitatelj 24sata

Netko mu je viknuo iz zgrade nešto tipa 'hej' pa je dignuo kratko pogled, ispričao nam je čitatelj. Kako kaže, nedugo poslije toga, skakač i čovjek u pratnji počeli su trčati

Admiral

Naš je čitatelj svjedočio slijetanju nepoznatog čovjeka koji je u utorak s padobranom skočio s Dalmatia Towera. Nakon što je čovjek sletio na parkirani Smart, samo ga je obrisao rukom i otišao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Netko je skočio s Dalmatia Towera u Splitu 00:49
Netko je skočio s Dalmatia Towera u Splitu | Video: čitatelj/24sata

- Imam ured u zgradi pored i samo smo ga odjednom vidjeli kako je preletio. Preplašio me. Nije uspio sletjeti na drugu zgradu, pa je morao na automobil. Netko mu je viknuo iz zgrade nešto tipa 'hej' pa je dignuo kratko pogled - ispričao nam je čitatelj.

Kako kaže, nedugo poslije toga, skakač i čovjek u pratnji počeli su trčati. 

5
Foto: Čitatelj 24sata

Od splitske policije dobili smo potvrdu da su upoznati događajem, odnosno skokom s najvišeg nebodera u Hrvatskoj, te da utvrđuju sve okolnosti.

Reakcija Westgate grupe

Situaciju su komentirali i iz Westgate grupe. Potvrdili su kako nitko nije ozlijeđen, no da ne podržavaju takvo ponašanje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Upoznati smo s događajem te možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice - rekli su te dodali kako su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli.

DRAMA U ZATVORU Gorjeli madraci u ćeliji: Nakon požara na Bilicama 14 završilo u bolnici, troje je hospitalizirano
Gorjeli madraci u ćeliji: Nakon požara na Bilicama 14 završilo u bolnici, troje je hospitalizirano

- Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive. Ovom prilikom želimo još jednom jasno naglasiti da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine - izjavili su iz Westgate grupe

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze
Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je
IZVLAČILI GA VATROGASCI

Detalji užasa kod Crikvenice: Autom pretjecao druge pa se zabio u kamion. Poginuo je

Vozač automobila je prema dosadašnjim informacijama pretjecao druga vozila u trenutku sudara, a više detalja o nesreći očekuje se nakon očevida

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026