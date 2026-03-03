VIDEO Ovo je tip koji je skočio s Dalmatia Towera u Splitu na krov auta. Obrisao ga rukom

Naš je čitatelj svjedočio slijetanju nepoznatog čovjeka koji je u utorak s padobranom skočio s Dalmatia Towera. Nakon što je čovjek sletio na parkirani Smart, samo ga je obrisao rukom i otišao.

Pokretanje videa... 00:49 Netko je skočio s Dalmatia Towera u Splitu | Video: čitatelj/24sata

- Imam ured u zgradi pored i samo smo ga odjednom vidjeli kako je preletio. Preplašio me. Nije uspio sletjeti na drugu zgradu, pa je morao na automobil. Netko mu je viknuo iz zgrade nešto tipa 'hej' pa je dignuo kratko pogled - ispričao nam je čitatelj.

Kako kaže, nedugo poslije toga, skakač i čovjek u pratnji počeli su trčati.

Od splitske policije dobili smo potvrdu da su upoznati događajem, odnosno skokom s najvišeg nebodera u Hrvatskoj, te da utvrđuju sve okolnosti.

Reakcija Westgate grupe

Situaciju su komentirali i iz Westgate grupe. Potvrdili su kako nitko nije ozlijeđen, no da ne podržavaju takvo ponašanje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Upoznati smo s događajem te možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice - rekli su te dodali kako su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli.

- Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive. Ovom prilikom želimo još jednom jasno naglasiti da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine - izjavili su iz Westgate grupe