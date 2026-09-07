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ORGANIZATORI PORUČILI

VIDEO Ovo su nove snimke prosvjeda iz zraka: 'Kažu da nas je bilo svega nekoliko tisuća...'

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Ovo su nove snimke prosvjeda iz zraka: 'Kažu da nas je bilo svega nekoliko tisuća...'
Foto: Gospić je naš dom/Facebook
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Prosvjed je organiziran zbog afere s 37.000 ilegalno odloženog otpada na području Gospića, a sami organizatori upozorili su i na druge opasne toče diljem Hrvatske

Prošla su dva dana od velikog prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' na kojem su se okupili deseci tisuća ljudi iz cijele zemlje zahtijevajući od vlasti uklanjanje tisuća tona opasnog otpada ilegalno odloženog u Gospiću i na drugim lokacijama u zemlji.

Službenih procjena o tome koliko je ljudi bilo za sada nema, a sami organizatori prosvjeda, inicijativa 'Gospić je naš dom', objavili su nove snimke iz zraka na kojima se vide ispunjeni Trg bana Jelačića i okolne ulice.

- Bilo nas je ‘nekoliko’ tisuća. Kažu. A bila nas je cijela Hrvatska! Bilo nas je samo da znate koliko - poručili su iz inicijative.

U drugoj objavi zahvalili su se svima koji su došli na prosvjed.

- Kad je Lika pozvala, Hrvatska se odazvala! Ljudi su stali uz ljude. Narod je hodao uz narod. Dajemo samo djelić onoga što je naš fotograf zabilježio. Nadamo se da ćemo ovakvu podršku svi zajedno i dalje davati jedni drugima. Naš posao ovdje na ovome prosvjedu nije završio. On je tek počeo! Hvala vam!

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Prosvjed je organiziran zbog afere s 37.000 ilegalno odloženog otpada na području Gospića, a sami organizatori upozorili su i na druge opasne toče diljem Hrvatske.

Od Vlade traže da u roku od 20 dana predstave cjeloviti plan sanacije s jasnim i obvezujućim rokovima, hitno uklanjanje zakopanog otpada te dugoročni nadzor vode i tla te zraka. Uz to, traže i odgovornost institucija za koje tvrde da nisu pravodobno reagirale.

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