Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih, dok će se najviša dnevna uglavnom kretati od 19 do 24 stupnja, a u gorju ponegdje može biti i nešto svježije
VIDEO Pada tuča i jaka kiša u Istri, munje paraju nebo u Puli
Pulu je u utorak predvečer pogodilo jako grmljavinsko nevrijeme, a naš je čitatelj uspio zabilježiti nevjerojatan udar munja. Korisnici Istrameta pišu kako je pala tuča na području Štinjana, a jako nevrijeme brzo se kreće prema kontinentalnom dijelu Hrvatske. Kako smo pisali ranije, srijeda donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje.
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Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborna, zbog čega je cijela obala pod narančastim alarmom, a žuti je za ostatak zemlje.
Prema večeri i tijekom noći sa zapada se očekuje postupno smirivanje vremena i razvedravanje.
Nestabilno će biti i na Jadranu, gdje će uz pljuskove i grmljavinu puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Tijekom dana vjetar će okretati na sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu poslijepodne i na buru. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih, dok će se najviša dnevna uglavnom kretati od 19 do 24 stupnja, a u gorju ponegdje može biti i nešto svježije.
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