Obavijesti

News

Komentari 0
NESTRPLJIV I NERVOZAN

VIDEO Pakistanski premijer čekao Putina 40 minuta pa izgubio živce. Upao na sastanak

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pakistanski premijer čekao Putina 40 minuta pa izgubio živce. Upao na sastanak
Foto: Kristina Kormilitsyna

Nakon dugog zadržavanja, odlučio je sam ući u prostoriju u kojoj su Putin i Erdogan razgovarali iza zatvorenih vrata, očito pokušavajući barem nakratko doći do ruskog predsjednika

Na međunarodnom forumu posvećenom 30. obljetnici trajne neutralnosti Turkmenistana, održanom u petak 12. prosinca, dogodila se neuobičajena diplomatska scena koja je ubrzo postala viralna. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif imao je zakazan bilateralni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no ruski je čelnik umjesto njega u isto vrijeme održavao razgovore s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sharif je, prema snimci koju je objavio RT India, u susjednoj prostoriji čekao pune 40 minuta zajedno s ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom. Nakon dugog zadržavanja, odlučio je sam ući u prostoriju u kojoj su Putin i Erdogan razgovarali iza zatvorenih vrata, očito pokušavajući barem nakratko doći do ruskog predsjednika. Prema pisanju ndtv.com, u prostoriji se zadržao desetak minuta prije nego što je tiho izašao.

SUKOB INFORMACIJAMA VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'
VIDEO Putin se hvali da su zauzeli Siversk, Kijev reagirao: 'Uništavamo ih čim se približe!'

Trenuci su ubrzo završili na društvenoj mreži X, gdje su videozapisi izazvali lavinu reakcija. Dok su jedni ismijavali Sharifa zbog “neugodnog upada”, drugi su kritizirali Putina, podsjećajući da ruski lider često namjerno ostavlja sugovornike da čekaju, ponekad i satima. Snimke su u međuvremenu djelomično uklonjene, no rasprava se nastavila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'
DAR BIVŠEG ZATVORENIKA

EKSKLUZIVNO Osuđeni Čepinac uplatio 20 € u zatvor Mikuliću: 'Prijatelji smo, suosjećam se...'

Novac na zatvorski račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića je uplatio dva puta osuđeni Dragan Baković Bambur iz tzv. Čepinske skupine. Za 24sata je objasnio zašto uplata i otkud poznaje Mikulića
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025