VIDEO Pakistanski premijer čekao Putina 40 minuta pa izgubio živce. Upao na sastanak

Na međunarodnom forumu posvećenom 30. obljetnici trajne neutralnosti Turkmenistana, održanom u petak 12. prosinca, dogodila se neuobičajena diplomatska scena koja je ubrzo postala viralna. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif imao je zakazan bilateralni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no ruski je čelnik umjesto njega u isto vrijeme održavao razgovore s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Sharif je, prema snimci koju je objavio RT India, u susjednoj prostoriji čekao pune 40 minuta zajedno s ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom. Nakon dugog zadržavanja, odlučio je sam ući u prostoriju u kojoj su Putin i Erdogan razgovarali iza zatvorenih vrata, očito pokušavajući barem nakratko doći do ruskog predsjednika. Prema pisanju ndtv.com, u prostoriji se zadržao desetak minuta prije nego što je tiho izašao.

Trenuci su ubrzo završili na društvenoj mreži X, gdje su videozapisi izazvali lavinu reakcija. Dok su jedni ismijavali Sharifa zbog “neugodnog upada”, drugi su kritizirali Putina, podsjećajući da ruski lider često namjerno ostavlja sugovornike da čekaju, ponekad i satima. Snimke su u međuvremenu djelomično uklonjene, no rasprava se nastavila.