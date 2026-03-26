VIDEO Pala skela u Zagrebu: 'Skoro je udarila prolaznika, a još uvijek se miče zbog vjetra'

U Draškovićevoj ulici uslijed današnjeg nevremena došlo je do urušavanja skele. Kako nam javlja naš čitatelj, komad skele urušio se točno u trenutku kada je ispod nje prolazio jedan čovjek.

- To je odmah kod prvog semafora na Zelenom valu. Taj jedan dio urušio se točno dok je čovjek prolazio ispod. Na sreću, ništa nije palo na njega, ali ne znam kakva će dalje biti situacija jer skela i dalje tamo stoji i još uvijek se miče zbog vjetra - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... 00:25 Pala skela u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Iz JVP Zagreb javili su kako je trenutno u tijeku 20 intervencija koje se uglavnom odnose na uklanjanje srušenih stabala i grana. Od početka nevremena odradili su ih 60-ak, a do jutra će ih biti više od 100.

