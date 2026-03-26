KAOS U ZAGREBU

VIDEO Pala skela u Zagrebu: 'Skoro je udarila prolaznika, a još uvijek se miče zbog vjetra'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
U Draškovićevoj ulici uslijed današnjeg nevremena došlo je do urušavanja skele. Kako nam javlja naš čitatelj, komad skele urušio se točno u trenutku kada je ispod nje prolazio jedan čovjek.

- To je odmah kod prvog semafora na Zelenom valu. Taj jedan dio urušio se točno dok je čovjek prolazio ispod. Na sreću, ništa nije palo na njega, ali ne znam kakva će dalje biti situacija jer skela i dalje tamo stoji i još uvijek se miče zbog vjetra - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa...

Pala skela u Zagrebu 00:25
Pala skela u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Iz JVP Zagreb javili su kako je trenutno u tijeku 20 intervencija koje se uglavnom odnose na uklanjanje srušenih stabala i grana. Od početka nevremena odradili su ih 60-ak, a do jutra će ih biti više od 100.
 

UŽIVO Dramatično stanje diljem Hrvatske: Vjetar ruši sve pred sobom, auti skroz uništeni!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dramatično stanje diljem Hrvatske: Vjetar ruši sve pred sobom, auti skroz uništeni!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

