VIDEO 'Pali' dileri, splitska policija ulovila više kila droge. Pogledajte gdje su je sakrili

Splitska policija u dva je odvojena slučaja zaplijenila veću količinu droge i uhitila dvojicu mladih muškaraca osumnjičenih za preprodaju. Prvi slučaj dogodio se u srijedu navečer u Dugopolju, gdje su prometni policajci zaustavili automobil kojeg je vozio mladić (23).

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Pokretanje videa... VIDEO U dva odvojena postupanja policijski službenici oduzeli veću količina kokaina i marihuane | Video: Policijska uprava splitsko-dalmatinska

Tijekom kontrole posumnjali su da u vozilu prevozi drogu pa su pozvali policijskog psa za detekciju droga. Pas je reagirao na unutrašnjost vozila, a pretragom je u prostoru za zračni jastuk ispred suvozačkog sjedala pronađen paket s 1,12 kilograma kokaina.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Policija je mladića uhitila te mu oduzela mobitel i novac. Procjenjuje se da bi preprodajom zaplijenjenog kokaina bila ostvarena nezakonita zarada veća od 100 tisuća eura. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Dan kasnije policija je na području Makarske uhitila državljanina Bosne i Hercegovine (21). Tijekom istrage pronađena su četiri paketa s ukupno 1,76 kilograma marihuane, za koju se sumnja da je bila namijenjena daljnjoj preprodaji.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Protiv mladića (21) također je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, a tijekom dana bit će predan pritvorskom nadzorniku.