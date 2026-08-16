VIDEO Palio raslinje u Zagorju i vatra mu izmakla kontroli. Muškarac (80) teško ozlijeđen

Na poljoprivrednom zemljištu u Zlatar Bistrici muškarac (80) u nedjelju oko 13:15 sati spaljivao je raslinje, pri čemu je vatra izmakla kontroli. U gašenju požara sudjelovali su pripadnici DVD-a Zlatar Bistrica, izvijestili su iz PU krapinsko-zagorske. Po dolasku na intervenciju, vatrogasci su na opožarenoj površini zatekli 80-godišnjaka u ležećem položaju, s vidljivim opeklinama po tijelu.

Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje je utvrđeno kako je zadobio teške tjelesne ozljede, zbog čega zadržan na liječenju.

Požar je ugašen u 13:50, a u požaru nije nastala materijalna šteta.

Zbog počinjenog prekršaja iz članka 8. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara slijedi podnošenje obavijesti Ravnateljstvu civilne zaštite, Službi civilne zaštite Krapina, Odjelu inspekcije.

Snimka intervencije objavljena je i na Facebook stranici DVD-a Zlatar Bistrica.