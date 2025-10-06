Obavijesti

News

Komentari 0
nesvakidašnja scena

VIDEO Panika u hotelu u Indoneziji: Leopard šetao hodnicima i plašio goste

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Panika u hotelu u Indoneziji: Leopard šetao hodnicima i plašio goste
Foto: YouTube

Još krajem kolovoza prijavljeno je da je leopard pobjegao iz zoološkog vrta, od hotela udaljenog tek pet kilometara. No Agus kaže kako će trebati vremena da se utvrdi je li riječ o istoj životinji

U ponedjeljak ujutro uhvaćen je leopard koji je uspio ući u hotelski kompleks i izazvati paniku među gostima nakon što su ga zaposlenici zatekli ispred jedne od soba na drugome katu hotela u Bandunguu, jednoj od najpopularnijih indonezijskih turističkih destinacija. Bandungu je glavni grad Zapadne Jave, najmnogoljudnije indonezijske pokrajine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uprava hotela odmah je pozvala vatrogasce, koji su potom kontaktirali lokalnu agenciju za zaštitu prirode. "Upotrijebili smo sredstvo za uspavljivanje i oko 10 sati ujutro leoparda smo iznijeli iz hotela", rekao je AFP-u Agus Arianto, voditelj agencije za zaštitu prirode Zapadne Jave.

Još krajem kolovoza prijavljeno je da je leopard pobjegao iz zoološkog vrta, od hotela udaljenog tek pet kilometara. No Agus kaže kako će trebati vremena da se utvrdi je li riječ o istoj životinji. Dodao je kako se "velika mačka trenutačno polako vraća svijesti" te da će biti prevezena u odjel za zaštitu životinja na promatranje.

U Indoneziji su posljednjih godina učestali slični incidenti s divljim životinjama odbjeglima iz zoološkog vrta. Godine 2021. iz zoološkog vrta u Singkawangu, u Zapadnome Kalimantanu pobjegla su dva bengalska tigra nakon što je višednevna obilna kiša napravila rupu blizu ograđenog prostora u kojemu su boravili. 

URUŠILO SE TIJEKOM MOLITVE Deseci učenika zarobljeni su pod ruševinama u Indoneziji: 'I dalje vjerujem da će izvući mog sina'
Deseci učenika zarobljeni su pod ruševinama u Indoneziji: 'I dalje vjerujem da će izvući mog sina'

Tada su blizu njihova kaveza pronađeni mrtvi 47-godišnji čuvar zoološkog vrta i još nekoliko životinja.

Jedan je tigar na kraju ubijen, a drugoga su uspjeli uhvatiti života. 

Indonezijski zoološki vrtovi već su neko vrijeme pod istragom.

Naime, uprave nekih među njima optužene su za okrutnost prema životinjama i slabe sigurnosne standarde.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025